di Alessandro Zoppo - 30/07/2019 15:43 | aggiornato 30/07/2019 15:51

Era il 1977 e gli interpreti di Han Solo e Luke Skywalker si incontravano per la prima volta: nessuno dei due aveva letto la sceneggiatura di Star Wars e le risposte di George Lucas alle domande degli attori, ascoltate oggi, sono meravigliose.

Mark Hamill ama i social e non perde mai occasione per condividere con i suoi follower alcuni ricordi del passato. L'ultimo video che ha diffuso su Twitter ha particolarmente colpito (e non poteva essere altrimenti) i fan di Star Wars. Lo storico interprete di Luke Skywalker ha infatti postato un raro filmato del 1977 che immortala il primo provino fatto insieme a Harrison Ford per quello che segnerà l'inizio della saga sci-fi più celebre di tutti i tempi.

My screen-test for @starwars w/ Harrison on the 1st day I ever met him. Neither 1 of us had read the script at this point, only this 1 scene. I asked George what kind of movie it was-"Let's just do it, we'll talk about that later" We never did talk about it later-we just did it. https://t.co/e7cHWoLmJk — Mark Hamill (@HamillHimself) July 28, 2019

"Il mio provino per Star Wars con Harrison Ford – scrive Hamill su Twitter – il primo giorno in cui l'ho incontrato. Al momento nessuno di noi due aveva letto il copione. Io chiesi a George che tipo di film sarebbe stato. 'Facciamolo e basta, poi ne parleremo'. Non ne abbiamo mai più parlato dopo. L'abbiamo fatto e basta".

Il video, postato inizialmente dall'account La femme merveilleuse invisible: il tweet con il video di Star Wars (pagina completamente dedicata a clip retro da Los Angeles) e ripreso dal giornalista di CNBC e NBCUniversal Carl Quintanilla, mostra il feeling immediato che si è subito creato tra Hamill e Ford e che si cementerà durante le riprese.

HD Associated Press Mark Hamill, Carrie Fisher e Harrison Ford in Star Wars (1977)

A quei tempi, Ford aveva già lavorato con Lucas in American Graffiti nei panni di Bob Falfa, mentre Hamill, che aveva piccoli ruoli in serie TV come General Hospital e The Texas Wheelers, venne "scovato" dal regista grazie all'interessamento dell'amico Robert Englund. Il futuro interprete di Freddy Krueger, allora 30enne, si stava preparando ad un provino per Apocalypse Now di Francis Ford Coppola quando finì per imbattersi nelle audizioni di Star Wars. Dopo aver guardato i provini per un po', si rese conto che il suo amico Mark sarebbe stato perfetto per il ruolo di Luke Skywalker. Suggerì ad Hamill di proporsi a Lucas e così Mark ottenne la parte.

Queste rare immagini che raccontano un pezzo del dietro le quinte del primissimo Guerre stellari sono un ghiotto antipasto in attesa di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, il nono film del franchise che arriverà nelle sale italiane a partire dal 18 dicembre 2019. Con un filo di malinconia: L'ascesa di Skywalker sarà l'ultimo film della saga per Hamill, che tornerà come Fantasma di Forza prima dell'addio definitivo.