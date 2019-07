Sebastian Stan crede che Bucky non diventerà mai Capitan America, inoltre novità su The Falcon and the Winter Soldier

TV News

Si delinea la trama della nuova serie TV Marvel Studios The Falcon and The Winter Soldier.

Dando per certo, prima o poi, l'addio di Chris Evans al ruolo di Steve Rogers / Capitan America, i fan hanno dibattuto a lungo su chi potesse diventare il nuovo Capitan America. La scelta era orientata sempre su due nomi, ovvero quello di Sam Wilson (Anthony Mackie) o quello di Bucky Barnes (Sebastian Stan).

In una intervista a Yahoo Enterntainment (che potete vedere nel video qui sotto dal minuto 2:30), Sebastian Stan spiega il perché non avrebbe avuto senso far diventare Bucky il nuovo Capitan America.

Secondo Stan, quello di Capitan America è un mondo che il suo personaggio sta cercando di abbandonare. Il Soldato d'Inverno sta cercando di crearsi una nuova vita. "Sam Wilson", dice Stan, "è stato il braccio destro di Capitan America per molto più tempo". Mackie aggiunge poi che bisogna considerare il fatto che Bucky Barnes è stato anche un assassino, cosa che lo allontana dall'essere degno dello scudo di Capitan America.

Sam Wilson apparirà come Capitan America nella serie TV The Falcon and the Winter Soldier?

Una delle tante situazioni delineate dal finale del film Avengers: Endgame è che Sam Wilson sarà il prossimo Capitan America, o meglio che Steve Rogers ha designato il suo amico come suo successore, regalandogli l'iconico scudo in vibranio. Una sottile ma sostanziale differenza che porrebbe le basi per la prossima serie TV targata Marvel Studios, dal titolo The Falcon and the Winter Soldier.

Infatti, secondo il giornalista e sceneggiatore americano Marc Bernadin, che ha partecipato all'ultimo episodio del programma Fatman Beyond di Kevin Smith, il governo degli Stati Uniti nel MCU non sarebbe d'accordo con la scelta di Steve Rogers.

Bernadin ha risposto alla domanda se Falcon diverrà o meno Capitan America durante lo show:

Questo, penso, sia il punto cruciale di quello che sarà lo show. Il governo non vuole che Sam Wilson diventi Capitan America.

Potete assistere alla conversazione su The Falcon and the Winter Soldier dal minuto 58 del video qui sotto:

Kevin Smith chiede a Bernadin se è certo di ciò che afferma e il giornalista sembra esserlo. Bernadin dice di aver letto questa informazione da qualche parte, ma non rivela le sue fonti. Poi dice che, nella serie, il governo vuole qualcun altro nei panni di Capitan America ma non dice chi potrebbe essere.

Oltre a ciò, non si sa molto della trama della serie TV, se non il fatto che il personaggio di Zemo (interpretato da Daniel Brühl nel film Captain America: Civil War) tornerà in scena con l'iconica maschera viola vista nei fumetti.

The Falcon and the Winter Soldier sarà disponibile negli Stati Uniti su Disney+ nell'autunno 2020, segnando il debutto di una serie TV nella Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.