Shining sarà proiettato al Timberline Lodge, l'Overlook Hotel del film

30/07/2019 08:55

Chissà se le due gemelline compariranno durante la proiezione…

In Shining, lo scrittore Jack Torrance accetta un impiego come guardiano di un grande albergo sperduto tra le montagne del Colorado, l'Overlook Hotel. Un posto labirintico e inquietante. E ben presto, i fan della famosa pellicola di Stanley Kubrick potranno partecipare a una proiezione speciale del film… proprio all'interno della struttura!

Per chi non lo sapesse, è il Timberline Lodge (situato nei pressi di Government Camp in Oregon) a essere stato utilizzato per le riprese esterne dell'hotel di Shining: grazie all'evento organizzato da On Set Cinema, il 1 dicembre prossimo gli appassionati avranno la possibilità di guardare il capolavoro horror in loco, ma anche di accedere ai servizi di sala da pranzo, bar-ristorante e una mostra dedicata al film.

Tuttavia, per partecipare alla proiezione bisogna affrettarsi. I posti sono infatti limitati, con biglietti che si aggirano intorno ai 70 dollari l'uno. Un piccolo pezzo da pagare per gli amanti del genere. Peraltro, coloro che riusciranno ad accaparrarsene uno, potranno contare su uno sconto relativo alle camere dell'albergo. La proiezione di Shining avrà inizio alle 19:00 ed è possibile trovare maggiori informazioni sul sito dell'evento.

La celebre pellicola del 1980 vede uno straordinario Jack Nicholson nei panni di un protagonista che, in preda alla follia, terrorizza la moglie Wendy (interpretata da Shelly Duvall) e il figlio Danny (Danny Lloyd).

Vi piacerebbe guardare il film nell'Overlook Hotel? Trascorrereste una notte nella struttura?

