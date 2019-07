TV News

30/07/2019

Il Re Mida del cinema torna in TV per una nuova serie horror.

È sempre tempo di remake e reboot a Hollywood, e questa volta tocca al film So cosa hai fatto (I Know What You Did Last Summer) diretto da Jim Gillespie e interpretato, tra gli altri, dalla star di Ghost Whisperer - Presenze Jennifer Love Hewitt e dalla protagonista di Buffy l'ammazzavampiri Sarah Michelle Gellar.

So cosa hai fatto diventerà una serie TV per Amazon Studios, per mano di James Wan che fungerà da produttore. Dopo che il sito americano Deadline ha dato la notizia, il sito specializzato nel genere horror Bloody Disgusting ha fornito un aggiornamento, secondo cui James Wan non dirigerà alcun episodio ma si limiterà a produrre la serie. Ciò è stato confermato da Wan stesso con un messaggio su Facebook, riportato dal sito Joblo:

Insieme a Wan, ci sarà anche il produttore Neal H. Moritz (The Boys, Fast and Furious). L'episodio pilota sarà scritto dal promettente Shay Hatten, la cui prima sceneggiatura è stata quella di John Wick 3 - Parabellum.

James Wan è famoso per aver diretto il primo capitolo della saga di Saw - L'enigmista nei primi anni 2000 (prossimamente ci sarà anche un reboot con Chris Rock e Samuel L. Jackson). Da quel momento in poi, il quasi trentenne James Wan non ha praticamente mai sbagliato un colpo, diventando il nuovo Re Mida di Hollywood e il primo di una nuova generazione di moderni autori horror.

Il regista di origini australiane ha anche dato vita alla saga di Insidious e a quella di The Conjuring. Ha anche diretto con estremo successo i film Fast and Furious 7 e Aquaman (di cui girerà anche il sequel).

So cosa hai fatto, il film originale

Qui sotto potete vedere il trailer del film So cosa hai fatto, arrivato in Italia nel maggio del 1998:

La trama del film è molto semplice: quattro amici tornano da una festa in spiaggia e, durante il tragitto in auto, investono accidentalmente un uomo. Presi dal panico, i quattro ragazzi decidono di gettare il cadavere dell'uomo in mare e scappare, giurando che non parleranno mai di quello che è successo. Un anno dopo il fatto, i ragazzi vengono seguiti da un misterioso uomo vestito da pescatore con un uncino come arma. Quest'uomo ha a che fare con il loro incidente dell'anno prima?

Si segnala che nel film fa una piccola parte l'attore Johnny Galecki, ormai noto per il suo ruolo di Leonard nella serie TV The Big Bang Theory.

Il successo del film ha portato alla realizzazione di due sequel, rispettivamente Incubo finale nel 1998 e Leggenda mortale nel 2006.