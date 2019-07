The Irishman debutterà al New York Film Festival: le prime immagini del film di Scorsese

Cinema

L'attesa è altissima per la reunion di Al Pacino e di Robert De Niro nel film di Martin Scorsese, The Irishman.

L'atteso nuovo lungometraggio del regista di culto Martin Scorsese, The Irishman, avrà la sua première mondiale all'apertura del New York Film Festival, che si terrà dal 27 settembre al 13 ottobre 2019.

Lo stesso Martin Scorsese ha commentato la notizia dicendo:

È un onore incredibile che The Irishman sia stato selezionato come film d'apertura del New York Film Festival. Ammiro molto le selezioni audaci e visionarie che il festival presenta al pubblico anno dopo anno. Il festival è fondamentale per sensibilizzare il cinema di tutto il mondo. Sono grato di avere l'opportunità di presentare in anteprima il mio nuovo film a New York, insieme al mio meraviglioso cast e alla mia meravigliosa troupe.

Sulla scelta di The Irishman come film per la serata inaugurale, il presidente del New York Film Festival Kent Jones ha elogiato il lavoro di Scorsese definendolo un'opera magistrale, realizzata con una padronanza dell'arte cinematografica che raramente ha visto in vita sua.

In occasione dell'annuncio della premiere mondiale, Netflix (che produce il film) ha pubblicato due immagini.

La prima (che potete vedere in testata a questo articolo) mostra i personaggi interpretati da Al Pacino e Robert De Niro insieme, mentre escono da un palazzo seguiti da una folla di giornalisti.

La seconda immagine (qui sotto) mostra il personaggio di Joe Pesci (che interpreta Russell Bufalino) seduto a un bancone di un bar, intento a parlare con il personaggio di Robert De Niro:

The Irishman segna la prima collaborazione di Al Pacino e Martin Scorsese e la reunion del regista con Robert De Niro, dopo il film Casino del 1995. De Niro e Pacino hanno lavorato insieme nel film culto di Michael Mann Heat - La sfida.

Nel cast, oltre ai già citati De Niro, Pacino e Pesci, ci sono Anna Paquin, Jesse Plemons, Stephen Graham, Harvey Keitel, Bobby Cannavale e Aleksa Palladino.

La trama di The Irishman

Il film viene presentato come un'epica saga sulla criminalità organizzata, ambientata nell'America del dopoguerra, che racconta della misteriosa scomparsa del famoso sindacalista Jimmy Hoffa (Al Pacino). La storia di The Irishman viene raccontata attraverso le gesta del suo protagonista, ovvero l'imbroglione e sicario Frank Sheeran (Robert De Niro).

Il film si basa su una storia vera ed è tratto dal romanzo di Charles Brandt L'irlandese: Ho ucciso Jimmy Hoffa:

Un cast stellare e una storia sulla criminalità americana porteranno Martin Scorsese ai premi Oscar?