The Old Man: Jeff Bridges alla sua prima serie TV con i creatori di Black Sails

Jeff Bridges indosserà i panni di un ex agente della CIA in pensione per The Old Man, nuova serie TV dai creatori di Black Sails per FX.

Sono tanti gli attori che in una lunga carriera di cinema decidono di dedicarsi anche a ruoli seriali per la prima volta. Questa volta pare sia il turno del premio Oscar Jeff Bridges.

Deadline riporta che l’attore americano, recentemente premiato con il Golden Globe alla carriera, si cimenterà di nuovo in una serie televisiva per il network FX dopo anni dalla sua ultima apparizione nel 1996 con il film per la TV L'orgoglio di un padre.

Sarà The Old Man il titolo del progetto che vede Bridges protagonista nei panni di un agente della CIA in pensione, Dan Chase, che dopo aver lasciato il suo lavoro è diventato irrintracciabile. Ma quando un assassino arriva per ucciderlo, l’ex agente scopre che per assicurarsi un futuro deve riconciliarsi con il suo passato.

La serie sarà scritta dai creatori di Black Sails, Jon Steinberg e Robert Levine e sarà tratta dal best-seller omonimo di Thomas Perry. L'episodio pilota verrà girato quest'autunno, secondo le ultime indiscrezioni.

I presidenti di FX Entertainment hanno commentato così la presenza di Bridges nella serie:

Jeff Bridges è un attore iconico e straordinario e averlo come star della serie è un evento incredibile per FX. Jon Steinberg e Robert Levine hanno consegnato una meravigliosa sceneggiatura del pilota e Jeff è perfetto per il ruolo di Dan Chase. Siamo anche molto felici di poter lavorare con Warren Littlefield, con cui abbiamo avuto un’incredibile collaborazione per Fargo, così come con i nostri partner di Fox 21.

Tra i produttori, come citato, troviamo anche Warren Littlefield (Fargo, The Handmaid's Tale) e lo stesso Bridges insieme ai due sceneggiatori Levine e Steinberg. Proprio quest'ultimo ha dichiarato:

Jeff Bridges è uno degli attori più importanti della sua generazione. John Landgraf, Eric Schrier, Gina Balian, Nick Grad e il loro team di FX hanno costruito una casa per contenuti di ineguagliabile qualità. Bert Salke e il suo team di Fox 21 hanno sviluppato quei contenuti senza precedenti. E Warren Littlefield ne ha fatta di grande televisione più di quanto noi ne sapremo mai. Chiamare questo progetto un'opportunità da sogno per è quasi certamente un banale eufemismo.

Con queste parole, non ci sono dubbi che l'entusiasmo dietro questo nuovo progetto sia tanto. Ora non ci resta che aspettare i prossimi aggiornamenti e scoprire come se la caverà Jeff Bridges in una serie TV!