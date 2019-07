TV News The Walking Dead

di Chiara Poli - 30/07/2019

Cinque ragazzi, un mondo nuovo tutto da scoprire: ecco il primo trailer del nuovo spin-off di The Walking Dead, presentato direttamente dai protagonisti.

Non ha ancora un titolo definitivo, ma ha già il primo trailer.

The Walking Dead: New Series, il titolo provvisorio del secondo spin-off tratto dalla serie, poche ore fa su Twitter ci ha presentato il mondo che intende raccontarci.

A new world of #TheWalkingDead is coming this Spring... pic.twitter.com/CQsY6fyCaf — The Walking Dead (@TheWalkingDead) July 30, 2019

Come sapevamo già, i protagonisti sono giovanissimi: tutti appartenenti alla generazione cresciuta nel mondo post-apocalisse.

Circondata dagli zombie, concentrata sulla sopravvivenza, addestrata a combattere fin dalla più tenera età. Il mondo come lo conoscevamo non esiste più, e anche gli adolescenti sono cambiati.

I protagonisti della nuova serie, prevista per la primavera del 2020 su AMC, ci raccontano di essere cresciuti senza aver mai visto i luoghi, gli eventi e i personaggi che hanno popolato l’universo di The Walking Dead.

Non l’hanno mai visto… Ma lo vedranno presto.

HD Getty Images Annet Mahendru è nel cast di The Walking Dead: New Series

È questa la premessa - e la promessa - del primo trailer che ci presenta cinque ragazzi interpretati, nell’ordine, da Alexa Mansor (Dark Web, Le regole del delitto perfetto), Aliyah Royale (The Red Line, Fiamme d’amore), Nicholas Cantu (Lo straordinario mondo di Gumball, Vikes), Hal Cumpston (Bilched), Annet Mahendru (The Americans, Tyrant).

Abbiamo quindi una nuova parte del cast: dopo i primi nomi, ne abbiamo altri due. Se siete fan di serie TV avrete senz’altro riconosciuto Annet Mahendru, ex interprete di Nina Krilova in The Americans.

Per il resto, ecco cosa sappiamo della nuova serie, oltre a ciò che ci hanno raccontato i protagonisti:

Sarà completamente diverso dalle altre due serie. Stiamo cercando di aprire questi nuovi mondi di The Walking Dead per mostrare angoli diversi, toni diversi, aspetti diversi. Spero che si completino l'un l’altro.

Parola di Scott Gimple, co-creatore della nuova serie.

HD Getty Images Scott M. Gimple, ex showrunner di The Walking Dead e co-creatore del secondo spin-off

C'è un grande segreto nell'universo di The Walking Dead. In tutti questi anni abbiamo visto appena un piccolo frammento del mondo della serie. C'è un sacco di altro mondo là fuori. Il grande segreto è che da sempre ci sono state altre civiltà sopravvissute all’apocalisse. Ne abbiamo accennato nella Stagione 7 di The Walking Dead e di nuovo in Fear The Walking Dead [nell’episodio 5x05] e ora stiamo per mostrare molto di più di quel mondo, in una serie di progetti diversi.

Non solo un nuovo spin-off, quindi, ma anche il primo dei film su Rick e altro ancora.

Matthew Negrete, sceneggiatore e produttore esecutivo di The Walking Dead, sarà lo showrunner della nuova serie, prodotta da AMC e Skybound Entertainment.

Le riprese stanno iniziando: sono previste fra la fine di luglio e il mese di novembre a Richmond, in Virginia, pronte per la messa in onda nei primi mesi del 2020 su AMC.

Seguiteci per tutte le novità!