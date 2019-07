Agents of S.H.I.E.L.D. 6x10, un episodio tra misteri svelati e scene da brivido

TV News Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.

di Giuseppe Benincasa - 31/07/2019 14:15 | aggiornato 31/07/2019 14:20

Vicini al finale, la tensione aumenta!

Al Comic-Con di San Diego 2019 il presidente Marvel Television Jeph Loeb ha annunciato la notizia che la prossima settima stagione concluderà la corsa di questi anni della serie TV Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.. Questo dà un valore diverso e nuovo agli ultimi episodi di questa sesta stagione, che di fatto ci porteranno alla conclusione di tutto.

L'importante rivelazione di questo decimo episodio aggiunge carburante al fuoco già vivo di questa sesta stagione.

I nuovi poteri di Sarge

Nella scena dopo i titoli di coda della scorsa settimana, abbiamo visto Melinda May (Ming-Na Wen) sparare a Sarge (Clark Gregg) ben quattro volte. Eppure, in qualche modo la copia di Coulson è riuscita a sopravvivere, anche al colpo alla testa che avrebbe dovuto finirlo. Jemma Simmons (Elizabeth Henstridge) si rende conto che non solo sta guarendo in fretta, ma sta diventando anche più forte. Mentre è tenuto sotto osservazione in una stanza segreta nel seminterrato, si possono vedere - attraverso il pensiero di Sarge - dei flashback della famiglia di cui continuava a parlare e che è morta - per quanto ne sappiamo - per mano di Izel (Karolina Wydra).

I nuovi poteri di Izel

Izel è viva e mostra una nuova abilità. Ora può facilmente inserire la sua essenza nei corpi che incontra e prendere completamente il controllo della loro mente. In questo modo può prendere il controllo del corpo di qualcuno, così come ha fatto la scorsa settimana, possedendo l'agente May, per sparare a Sarge in testa. Usa questa capacità per mettere le mani sui Monoliti, che sono stati distrutti nell'esplosione della scorsa stagione. L'unico ad avere accesso è il direttore dello S.H.I.E.L.D., ovvero Mack (Henry Simmons), quindi la missione di Izel, grazie a questo potere, può diventare piuttosto semplice.

FOX La temibile Izel

La scena in cui Izel si impossessa a turno dei corpi di tutti è stata molto intensa, nessuno si fida più di nessuno e alcuni momenti sono da brividi come quando Piper (Briana Venskus) posseduta spara alla sua mano o quando Davis (Max Osinski) posseduto, si lascia cadere dalla ringhiera per schiantarsi a terra e morire.

Sarge e Coulson, ecco la connessione

Il punto cruciale dell'episodio. L'incontro tra Izel e Coulson porta alla rivelazione della vera identità di Sarge e ciò assume senso all'interno delle regole stabilite dai Monoliti. Quindi, la spiegazione è che quando Coulson ha chiuso la spaccatura creata dai Monoliti che esplodono (avvenuto nel 100esimo episodio dello show), una copia del suo corpo è stata creata e inviata attraverso lo spazio. Parte della personalità di Coulson era ancora incastrata nel mondo terrestre, mente uno degli spiriti del regno di Izel, ovvero Pachakutik - una razza incorporea - ha preso e abitato il suo corpo. L'influenza di Coulson, però, finisce per corrompere la sua mente e creare la persona Sarge, che crede che Izel sia il suo nemico. Si può dedurre, quindi, che Coulson stia lottando all'interno di Sarge per combattere Izel e non si sa se l'ex direttore dello S.H.I.E.L.D. abbia un piano per "uscire" in qualche modo e riprendere possesso di questo nuovo corpo.

Sarge sembra avere poteri che nemmeno Izel aveva previsto avesse e sembra l'unico che la può fermare. Riusciranno gli agenti dello S.H.I.E.L.D. a recuperare un alleato in Sarge, o questo si dovrà sacrificare in qualche modo o dovrà tornare nel suo regno? Ci saranno dei momenti in cui sarà Coulson a prendere il sopravvento sul corpo di Sarge?

In conclusione

La rivelazione del Sergente è finalmente arrivata. La rivelazione è stata gestita in maniera intelligente all'interno di un episodio molto denso, con tante novità, nonostante la stagione sia quasi alla conclusione. È stato interessante lo sviluppo dato alla storia dei Monoliti e sarà ancora più interessante scoprire cosa succederà nei prossimi episodi. Utilizzare quello che sembrava un episodio casuale della scorsa stagione come base per la creazione di Sarge (per far tornare nel cast Clark Gregg) è stato un bel colpo. Abbiamo dato l'addio a Davis che è stato un grande pilastro durante le ultime stagioni. Izel, ora in possesso di Yo-Yo (Natalia Cordova-Buckley), si fa strada con Mack in un luogo segreto, mentre il nostro team deve scoprire come sconfiggere qualcuno che può prendere il controllo dei corpi. Inoltre, sembra che ci sia ancora molto da esplorare sul rapporto tra Sarge e Izel. Infine, sembra essere sparito il dottor Marcus Benson (Barry Shabaka Henley): dopo il suo grande contributo dato a proposito del passato di Izel, tornerà nel team?

Una nota a parte merita la scena dei titoli di coda che fa riferimento - attraverso le parole di Leo Fitz (Iain De Caestecker) a Ghost Rider. Un personaggio molto apprezzato dai fan, che a questo punto, si spera possa tornare in scena, anche per lanciare la prossima serie TV Marvel con protagonista proprio Ghost Rider, che sarà interpretato ancora da Gabriel Luna.

Ecco il promo per il prossimo episodio, che sembra molto intenso! L'appuntamento con l'11esimo episodio è fissato per lunedì 5 agosto in prima TV assoluta su FOX!