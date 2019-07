Cinema

di Marcello Paolillo - 31/07/2019 09:43 | aggiornato 31/07/2019 09:48

In vista dell'uscita della versione Home Video di Avengers: Endgame, Marvel Studios ha rilasciato online le sei sequenze tagliate originariamente dal film dei fratelli Russo.

1 condivisione

Avengers: Endgame è sicuramente uno dei film targati Marvel Studios in grado di lasciare maggiormente il segno nel cuore dei fan, tanto che è stato in grado di superare Avatar al botteghino mondiale, come reso noto dal presidente della major, Kevin Feige, durante il panel del San Diego Comic-Con.

In attesa dell'uscita del’edizione Home Video del cinecomic del fratelli Russo, prevista in Italia dal 14 agosto in digitale e dal 4 settembre in DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D e 4K, Marvel ha rilasciato online tutte le sei scene tagliate che saranno incluse nei contenuti speciali del Blu-ray di Endgame.

La prima sequenza, chiamata 'Goji Berries', mostra un momento di relax tra Tony Stark e Pepper Potts (prima dell'arrivo di Steve, Natasha e Scott), con la coppia impegnata a scherzare sul cibo. Poco dopo, Tony va a chiamare la figlia Morgan per pranzare tutti insieme.

La seconda clip, chiamata 'Bombs at Board', mostra invece i personaggi di Steve Rogers e James Rhodes discutere sul perché Captain America ha deciso di 'sacrificarsi' facendo schiantare l'aereo alla fine de Il Primo Vendicatore.

La terza clip, 'Tony shaves Rocket', vede interagire Rocket Raccoon e Tony Stark, con quest'ultimo che zittisce il procione mentre sta prendendo in giro l'operato dei Vendicatori.

La quarta clip, 'You Used to Fricken Live Here', ci mostra Rocket ad Asgard insieme a Thor per recuperare la Gemma della Realtà. Lì, vediamo i due eroi parlare del regno del figlio di Odino.

La quinta sequenza tagliata, 'Tony and Howard', mostra Tony Stark e suo padre Howard Stark ritrovarsi nel passato, con Tony che decide di utilizzare il cognome di Pepper per far si che la sua vera identità non venga svelata.

La sesta e ultima clip, 'The Avengers Honor Tony Stark', mostra gli eroi onorare la morte di Iron Man subito dopo il sacrificio finale dell'eroe per sconfiggere il perfido Thanos.

Marvel

Diretto da Anthony e Joe Russo, Avengers: Endgame è uscito nei cinema italiani il 24 aprile, per poi tornare nelle sale dal 4 luglio in una versione contenente alcune brevi sequenze inedite.

Nel cast della pellicola troviamo Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Scarlett Johansson, Paul Rudd, Brie Larson e Josh Brolin.