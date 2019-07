Batman: Hush, trailer italiano e cosa sappiamo del nuovo film animato

AnimazioneFumettiCinema

31/07/2019

Il nuovo film animato dedicato a Batman si mostra nel primo trailer in italiano in attesa dell'arrivo su Infinity ad agosto.

Il personaggio di Batman è da sempre uno dei più amati nel mondo dei supereroi, e se ultimamente la versione cinematografica ha avuto alcuni problemi,apparentemente risolti con un nuovo casting, non si può dire lo stesso di quella animata. L'universo DC in versione animata è infatti in continua espansione, con lungometraggi che riprendono e rielaborano in maniera fedele alcuni tra i più importanti archi narrativi visti nei fumetti. L'ultimo della serie ad arrivare è Batman: Hush.

Presentato con una proiezione in anteprima al recente San Diego Comic-Con, Batman: Hush si mostra con un nuovo trailer stavolta doppiato completamente in italiano. La pellicola animata è uscita su alcuni circuiti di streaming il 20 luglio scorso. Dal 6 agosto sarà disponibile in America in versione Blu-Ray e DVD anche in 4K. In Italia il film è stato presentato il 26 luglio al Giffoni Film Festival, e arriverà sulla piattaforma di streaming Infinity dal 20 agosto prossimo anche in versione 4K UHD.

La storia di Batman: Hush è tratta da una famosa saga a fumetti pubblicata tra il 2002 e il 2003 da DC Comics. Questa è stata scritta da Jeph Loeb e disegnata da Jim Lee e Scott Williams. La versione animata sarà invece diretta da Justin Copeland e scritta da Ernie Altbacker. Nel cast torneranno anche diversi famosi doppiatori delle precedenti pellicole, come Jason O'Mara voce di Batman, Jennifer Morrison nei panni di Selina Kyle, Jerry O'Connel, come Superman, Sean Maher nei panni di Nightwing, Jason Spisak come Joker e Maury Sterlin nel ruolo del personaggio chiave Thomas Elliot.

La storia del film coinvolge molti personaggi e vede il Cavaliere Oscuro affrontare una nuova minaccia, un villain chiamato Hush, che sembra conoscerlo molto bene, tanto da poter prevedere ogni mossa del supereroe. Nel mirino sembra esserci non solo Batman, ma anche Bruce Wayne, la sua vera identità è infatti nel mirino tanto quanto la sua controparte mascherata.

La storia coinvolgerà tantissimi personaggi dell'universo DC: infatti il nuovo nemico, Hush, userà molti classici villain del Cavaliere Oscuro, come Bane, Posion Ivy e Joker, per metterlo in pericolo. Batman dovrà scoprire il motivo dell'odio di Hush verso la sua persona, verità che si rivelerà shockante per l'eroe. Nel film compariranno anche Superman e Lex Luthor.

Batman: Hush è la tredicesima pellicola del DC Animated Movie Universe e il 35esimo nei lungometraggi animati dedicati ai personaggi DC Comics. Il film sarà ambientato dopo la precedente pellicola Reign of the Superman, uscita a inizio 2019.

Siete pronti a vedere il ritorno di Batman in versione animata?