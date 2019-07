Dungeons & Dragons: il film riparte con gli sceneggiatori di Spider-Man: Homecoming?

Cinema

31/07/2019

Nuovo ventennio, nuovo adattamento di Dungeons & Dragons... ma chi sarà alla regia? Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe trattarsi degli sceneggiatori di Spider-Man: Homecoming, Jonathan Goldstein e John Francis Daley.

Dopo il tentativo non proprio riuscito del 2000 con Jeremy Irons nei panni del malvagio Profion (il film totalizzò un punteggio pari a 14 del metascore e del 10% su Rotten Tomatoes), Hollywood sembra volerci riprovare, e nel 2015 inizia a pensare a un nuovo adattamento del celebre gioco di ruolo.

E se inizialmente si pensava di aver trovato il regista giusto per la pellicola in Chris McKay (LEGO Batman - Il Film), adesso Variety riporta che, dopo che McKay ha abbandonato il progetto per focalizzarsi sulla produzione di Ghost Draft con Chris Pratt, due nuovi nomi sarebbero stati presi in considerazione per la regia di Dungeons & Dragons: quelli di Jonathan Goldstein e John Francis Daley.

Il duo, già in cabina di regia per Game Night - Indovina chi muore stasera? e Come ti rovino le vacanze, è forse più noto per aver scritto diverse sceneggiature di successo, tra cui anche quella del primo film su Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe, Spider-Man: Homecoming.

Fino a pochi mesi fa, i due erano stati inoltre legati alla finora sfortunata lavorazione del film di casa DC/Warner Bros., The Flash, che al momento sembrerebbe invece aver puntato il regista di IT, Andy Muschietti, per portare avanti il progetto.

Dungeons & Dragons, intanto, è passato dalle mani di Warner Bros. a quelle di Paramount, che collaborerà con AllSpark Pictures, la compagnia di produzione lanciata lo scorso ottobre da Hasbro (la società proprietaria del gioco) nel tentativo di dar possibilmente vita a un suo personale universo cinematografico.

Della sceneggiatura si occuperà Michael Gillio, mentre Brian Goldner e Stephen Davis (Hasbro) produrranno la pellicola.

L'uscita di Dungeons & Dragons nelle sale americane è al momento prevista per novembre 2021.