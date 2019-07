I film in uscita ad agosto 2019: cosa ti aspetta al cinema?

Cinema

di Silvia Artana - 31/07/2019 14:37 | aggiornato 31/07/2019 14:42

Emozioni, adrenalina, azione, divertimento, tensione, risate, brividi e molto, molto altro. Il grande cinema non va in vacanza e ad agosto 2019 propone una programmazione ricchissima.

1 condivisione

L'estate sta per raggiungere il culmine, ma le emozioni e il divertimento sul grande schermo non vanno in vacanza. Anzi. Nelle settimane più calde dell'anno, in sala arrivano tante novità e titoli molto attesi.

Da il remake live-action targato Disney, Il Re Leone, allo spin-off della saga più ad alta velocità e adrenalinica di sempre, Fast & Furious - Hobbs & Shaw, gli appassionati della "settima arte" troveranno un programmazione ricchissima e davvero per tutti.

Se volete saperne di più, qui trovate l'elenco completo dei film in uscita al cinema ad agosto 2019.

Avventura

Il Re Leone

Uscita: 21 agosto 2019

Simba è l'erede di Mufasa, il Re della Savana, e prova una grande ammirazione per il genitore e un profondo senso di responsabilità per il ruolo che lo attende. Ma nel regno non tutti sono d'accordo che il cucciolo succeda al padre. Il fratello minore di Mufasa, Scar, ambisce alla corona e trama per ottenere il potere. I suoi intrighi hanno conseguenze tragiche e costringono Simba all'esilio. Da solo in un mondo ostile, il giovane leone stringerà una bizzarra ma sincera amicizia con un suricato e un facocero, Timon e Pumbaa, e intraprenderà un lungo viaggio che lo porterà a rivendicare il regno che gli appartiene.

Se amate i grandi classici Disney, scoprite di più sul film nell'articolo dedicato su MondoFox e non perdetevi la clip con la nuova versione di Hakuna Matata e gli ultimi poster e la featurette con scene inedite.

Altri film di avventura in uscita ad agosto 2019

Crawl - Intrappolati

Uscita: 15 agosto 2019

Azione

Hotel Artemis

Uscita: 1 agosto 2019

Los Angeles 2028. Sherman e Lev rapinano una banca nel giorno in cui la città è scossa da una rivolta contro la privatizzazione dell'acqua. Le cose non vanno per il verso giusto e Lev rimane gravemente ferito in uno scontro a fuoco con la polizia. Per salvargli la vita, Sherman decide di portarlo all'Hotel Artemis, una esclusiva clinica segreta per criminali. Ma l'ospedale all'avanguaria si rivelerà tutto meno che il posto sicuro che i due rapinatori pensavano. La tensione della città e quella dell'Hotel Artemis collideranno in modo deflagrante...

Per maggiori informazioni, potete leggere l'approfondimento su MondoFox.

Fast & Furious - Hobbs & Shaw

Uscita: 8 agosto 2019

Tra l'agente del US Diplomatic Security Service Luke Hobbs e il fuorilegge ed ex membro delle forze speciali britanniche Deckard Shaw non è mai corso buon sangue. Ma quando l'anarchico Brixton Lore, una sorta di super uomo geneticamente modificato, entra in possesso di una terribile arma biologica di ultima generazione, i due decidono di allearsi per fermarlo. A dare loro manforte c'è anche la sorella di Shaw, Hattie, una coraggiosa e caparbia agente dell'MI6, che ha un conto in sospeso con Brixton.

Se non vedete l'ora che esca il film, potete ingannare l'attesa con l'articolo dedicato su MondoFox ed entrare in atmosfera con la divertente rivalità tra Jason Statham e The Rock.

Stuber - Autista d'assalto

Uscita: 29 agosto 2019

Nel pieno di una indagine per fermare uno spietato terrorista, il roccioso detective Vic Manning si ritrova nella condizione di non poter guidare a causa di una operazione agli occhi. Deciso a proseguire la missione a ogni costo, l'uomo ingaggia un ignaro autista di Uber per accompagnarlo nella sua caccia al criminale. Per il povero guidatore inizierà una folle avventura, tra sparatorie, inseguimenti e pericoli di ogni tipo.

Per saperne di più, date un'occhiata all'approfondimento su MondoFox.

Altri film di azione in uscita ad agosto 2019

The Quake - Il terremoto del secolo

Uscita: 8 agosto 2019

Biografici

Una famiglia al tappeto

Uscita: 1 agosto 2019

I fratelli Saraya e Zak crescono in una famiglia di wrestler inglesi. Incoraggiati dai genitori, i due intraprendono la strada della lotta, con i nomi d'arte di Paige Knight e Zak Zodiac. Il loro talento non passa inosservato e la World Wrestling Entertainment (WWE) li chiama per un provino. Ma solo Saraya lo supera e viene invitata a trasferirsi in Florida, mentre Zak torna al mondo dei combattimenti inglesi. Catapultata in una terra straniera e in un mondo che non conosce, la giovane potrà contare ancora una volta sul sostegno dei genitori (seppure a distanza) e sugli insegnamenti del mitico The Rock.

Se vi incuriosisce, non perdetevi l'articolo dedicato su MondoFox.

Altri film biografici in uscita ad agosto 2019

Blinded by the Light

Uscita: 29 agosto 2019

Commedie

Dolcissime

Uscita: 1 agosto 2019

Chiara, Letizia e Mariagrazia detta Mary sono compagne di scuola e amiche inseparabili, che a causa dei kg di troppo sono il bersaglio di battute e insulti da parte dei coetanei. Un giorno, la mamma di Mary, ex campionessa di nuoto sincronizzato e ora allenatrice, iscrive la figlia a un corso di acquagym e la ragazzina coinvolge le amiche del cuore nell'avventura. In piscina, le tre entrano in contatto proprio con la squadra di nuoto sincronizzato, capitanata da Alice, la ragazza più popolare della scuola, oltre che la "cocca" della mamma di Mary. Uno scherzo innocente e un video decisamente meno innocente innescheranno una serie di eventi dagli esiti inaspettati.

Per maggiori informazioni, potete leggere l'approfondimento su MondoFox.

L'Amour Flou - Come separarsi e restare amici

Uscita: 29 agosto 2019

Romane e Philippe sono una coppia di lunga data... troppo di lunga data. Dopo 10 anni di vita in comune, due figli e un cane, l'amore non c'è più, ma è rimasto un grande affetto. I due non riescono ad accettare l'idea di separarsi e arrivano a una bizzarra quanto funzionale soluzione. Lasciata la vecchia casa, traslocano in due appartamenti collegati dalla stanza dei figli. Amici e conoscenti sono scettici sulla loro decisione, ma forse è proprio questa la strada giusta per trovare un nuovo equilibrio.

Altre commedie in uscita ad agosto 2019

La rivincita delle sfigate

Uscita: 21 agosto 2019

Genitori quasi perfetti

Uscita: 29 agosto 2019

Drammatici

Nevermind

Uscita: 1 agosto 2019

Follia, assurdo e aberrazione sono il fil rouge che unisce le esistenze di 5 persone che non si conoscono: un avvocato ossessionato dalla biancheria intima, uno psicologo perseguitato da un carro attrezzi, una baby sitter senza un bambino da accudire, un aspirante cuoco preda della paranoia e un imprenditore senza soldi. Alle prese con eventi sconcertanti e paradossali, i 5 si muovono per le strade di Roma, chi fuggendo e chi affrontando il proprio destino.

The Nest

Uscita: 14 agosto 2019

Samuel è un giovane ragazzo costretto sulla sedia a rotella, che vive da solo con la madre, Elena, a Villa dei Laghi, una grande dimora isolata in mezzo ai boschi. Samuel ha il divieto di allontanarsi dalla signorile abitazione e con il tempo diventa sempre più insofferente della situazione. A maggior ragione quando nella residenza inizia a verificarsi una serie di eventi inspiegabili e inquietanti. L'arrivo della coetanea Denise spingerà il giovane a ribellarsi alla madre, ma la donna opporrà una strenua resistenza. Perché Elena non vuole che Samuel si allontani da Villa dei Laghi?

Il signor diavolo

Uscita: 22 agosto 2019

Roma, 1952. Il funzionario del Ministero Furio Momenté viene mandato in Veneto per gestire un caso estremamente delicato. Un adolescente ha ucciso un coetaneo ed è in corso l'istruttoria per il processo di omicidio. Ma l'aspetto più sconvolgente di tutta la vicenda è che l'assassino ha dichiarato di avere ucciso la vittima perché era il diavolo. Tra religione, superstizione e magia, Momenté dovrà dipanare un groviglio complesso e forse non sarà felice di quello che scoprirà...

Se volete saperne di più, date un'occhiata all'articolo dedicato su MondoFox.

Charlie Says

Uscita: 22 agosto 2019

Leslie, Patricia e Susan fanno parte della "Manson Family" e sono state condannate alla pena di morte (poi convertita in carcere a vita) a causa dei crimini efferati ai quali hanno preso parte. In carcere, le tre entrano in contatto con Karlene Faith, una ricercatrice che rimane sconcertata dal lavaggio del cervello subito dalle ragazze e dalle conseguenze che ha ancora su di loro. Decisa ad aiutarle, la donna intraprenderà con Leslie, Patricia e Susan un difficile percorso di rieducazione.

Per maggiori informazioni, potete leggere l'approfondimento su MondoFox.

5 è il numero perfetto

Uscita: 29 agosto 2019

Peppino Lo Cicero è un sicario della camorra in pensione, un gregario, che suo malgrado si ritrova costretto a riabbracciare le vecchie abitudini. Suo figlio è stato ammazzato e lui vuole vendetta. Per prima cosa, l'uomo va in cerca dell'arma perfetta e la trova dal Gobbo, un personaggio miserabile ma incredibilmente capace nel suo "lavoro". Poi si reca dal suo vecchio compare, Toto Macellaro, perché lo aiuti a portare termine la sua missione. Riuscirà a ottenere la "giustizia" che cerca?

Scoprite di più sull'unico film italiano in concorso per le Giornate degli Autori di Venezia 76 nell'articolo dedicato su MondoFox. E date un'occhiata allo speciale sulle pellicole sulla camorra.

Teen Spirit - A un passo dal sogno

Uscita: 29 agosto 2019

Violet ha 16 anni e vive con la madre, una donna di origini polacche, sull'Isola di Wight, al largo delle coste inglesi. Le due sono piene di debiti e la giovane sogna la fuga e un futuro migliore. La possibilità di cambiare vita appare all'improvviso nella forma del talent show canoro Teen Star. Cantante per diletto, Violet decide di partecipare alla competizione. Ma emergere e restare sé stessa si rivelerà una sfida molto difficile.

Per un primo assaggio, non perdetevi Elle Fanning che canta e balla Dancing on my own di Robyn.

Altri film drammatici in uscita ad agosto 2019

Tesnota

Uscita: 1 agosto 2019

Il sangue nella bocca

Uscita: 1 agosto 2019

Il sole è anche una stella

Uscita: 8 agosto 2019

Diamantino - Il calciatore più forte del mondo

Uscita: 15 agosto 2019

L'ospite

Uscita: 22 agosto 2019

Mademoiselle

Uscita: 29 agosto 2019

The Rider - Il sogno di un cowboy

Uscita: 29 agosto 2019

Eventi

BTS | Bring the Soul: The Movie

Uscita: 7, 8, 9, 10, 11 agosto 2019

Dopo l'enorme successo del Tour Love Yourself, che ha portato i BTS a tenere 24 concerti in 12 città, la band coreana si è congedata dai fan europei con un eccezionale after-party sui tetti di Parigi. Tra musica ed emozioni, i 7 ragazzi del gruppo hanno condiviso le loro storie come mai accaduto prima.

Se siete fan della band, potete leggere l'articolo dedicato su MondoFox.

Horror

Isabelle - L'ultima evocazione

Uscita: 1 agosto 2019

Larissa e Matt Kane sono una coppia felice. Innamorati e con una solida posizione economica, decidono di trasferirsi in una nuova, grande casa per prepararsi all'arrivo del primo figlio. Ma la loro vita perfetta va in pezzi quando il bambino nasce senza vita e Larissa per un lungo minuto rimane clinicamente morta. L'episodio ha un impatto devastante sulla donna, che si ritrova anche a fare i conti con la misteriosa, inquietante, nuova vicina...

Vi incuriosisce? Allora non perdetevi l'approfondimento su MondoFox.

Altri film horror in uscita ad agosto 2019

Il mostro di St. Pauli

Uscita: 29 agosto 2019

Sentimentali

Submergence

Uscita: 22 agosto 2019

James è un agente dello spionaggio britannico che lavora sotto copertura come cooperante nelle zone più a rischio del pianeta. Danielle è una ricercatrice che studia i fondali degli oceani. I due si incontrano per caso su una spiaggia della Normandia durante una vacanza e si innamorano l'uno dell'altra. Quando arriva il momento di ripartire, si promettono di restare in contatto e rivedersi, anche se James volerà in Somalia e Danielle si immergerà nelle profondità del Mar Glaciale Artico. Ma il rapimento di James da parte dei jihadisti metterà in discussione tutto.

Thriller

Goldstone - Dove i mondi si scontrano

Uscita: 22 agosto 2019

Al detective di origini aborigene Jay Swan viene affidata l'indagine su una ragazza asiatica scomparsa nella città mineraria di Goldstone. Quando l'uomo si reca sul posto in cerca di indizi, si scontra con l'ostilità del giovane poliziotto Josh e viene minacciato in maniera velata dalla sindaca Maureen e del direttore della miniera Furnace Creek. Ma Swan non demorde e con l'aiuto della comunità aborigena e poi anche di Josh scopre l'esistenza di una tratta di donne tenute prigioniere e costrette a prostituirsi.

Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen

Uscita: 28 agosto 2019

L'agente dei servizi segreti Mike Banning è il capo della scorta del presidente degli Stati Uniti. Allan Trumbull. Ma dopo un attentato nel quale l'uomo rischia di morire, viene accusato di tradimento e di avere orchestrato l'attacco. Banning viene arrestato, ma riesce a fuggire. Da quel momento, per lui inizia una corsa contro il tempo non solo per dimostrare la sua innocenza, ma anche per salvare la vita al presidente, finito nel mirino di una misteriosa e pericolosa organizzazione che lo vuole morto.

Se siete fan del franchise, trovate maggiori informazioni nell'articolo dedicato su MondoFox.

Altri thriller in uscita ad agosto 2019