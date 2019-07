Games With Gold di agosto 2019: annunciati i giochi gratuiti per Xbox

Videogames

di Andrea Guerriero - 31/07/2019 09:02

La selezione estiva di Microsoft include come da tradizione quattro videogiochi da scaricare gratuitamente su Xbox One e Xbox 360.

La sfida tra Games With Gold e Instant Game Collection è ormai una tradizione per il pubblico videoludico.

Da qualche anno a questa parte, le rivali Sony e Microsoft sono infatti solite regalare una selezione di titoli a tutti i possessori delle proprie console. A patto che siano abbonati ai servizi PlayStation Plus e Xbox LIVE Gold.

Agosto 2019 non fa eccezione, ed è il colosso americano ad aprire le danze, annunciando con il trailer visibile poco più in basso quali sono i quattro videogame del prossimo mese.

Si tratta di due giochi per Xbox One e due per la più vetusta Xbox 360, utilizzabili anche sulla piattaforma di ultima generazione grazie alla retrocompatibilità. Andiamo allora a scoprire cosa potremo mettere in download tra una manciata di giorni sui device dell'azienda di Redmond.

Games With Gold, i giochi Xbox One di agosto 2019

Su Xbox One, Microsoft ha scelto di regalare ai suoi fedelissimi due produzioni iconiche per l'intera famiglia Xbox.

La prima è nientemeno che Gears of War 4, ultimo esponente della brutale saga di sparatutto in prima persona originariamente creata da Epic Games. E ora in mano ai ragazzi di The Coalition, che sono al lavoro sul quinto capitolo - Gears 5, in uscita a settembre. Potremo mettere il prequel in download dal primo al 31 agosto di quest'anno.

Inizia una nuova saga per una delle serie di videogiochi più acclamate della storia. Dopo esser scampati per un pelo a un attacco al loro villaggio, JD Fenix e i suoi amici, Kait e Del, dovranno salvare i loro cari e scoprire l'origine di un nuovo, mostruoso nemico.

Gli amanti dell'alta velocità saranno felici di sapere che il secondo videogioco da poter scaricare gratis ad agosto su Xbox One è Forza Motorsport 6. L'eccellente racing game di Turn 10 Sudios sarà disponibile senza costi aggiuntivi - al netto di quello dell'abbonamento a Xbox LIVE Gold - dal 16 agosto al 15 settembre.

Forza Motorsport 6 è il gioco di corse automobilistiche più bello e completo di questa generazione. Colleziona e corri con oltre 450 vetture Forzavista, tutte dotate di abitacoli funzionanti e danni completi. Domina la pioggia e le gare notturne lungo la strada per la vittoria. Competi in epiche gare a 24 giocatori e nelle Leghe di competizione Forza in 26 località di fama mondiale.

Games With Gold, i giochi Xbox 360 di agosto 2019

Passando a Xbox 360 - ormai fuori produzione, ma ricordata dal popolo geek per i suoi tanti capolavori -, Microsoft ha annunciato che il primo dei Games With Gold di agosto 2019 è il ruolistico Torchlight, scaricabile dal primo al 15 agosto.

Torchlight è un gioco di ruolo e azione sviluppato dagli autori dei famosi Diablo e FATE. Il giocatore può scegliere tra tre classi di personaggio per avventurarsi lontano dalla sicurezza della cittadina di Torchlight e addentrarsi in livelli sotterranei a generazione casuale. Qui il giocatore incontrerà un'ampia gamma di mostri orribili, infinite variazioni di bottino da scovare e missioni da compiere. I livelli randomizzati e il "sotterraneo infinito", sbloccabile dopo aver completato il gioco principale, garantiscono un'esperienza di gioco durevole.

Segue il sontuoso e altamente sanguinario Castlevania Lords of Shadow, che gli abbonati potranno scaricare in versione digitale su Xbox 360 dal 16 al 31 agosto. Come il precedente, è del tutto compatibile con Xbox One.

Lasciato come un trovatello davanti alle porte del convento della Confraternita della Luce, lo chiamarono Gabriel, crescendolo come un loro figlio. Nel corso degli anni ha sviluppato una padronanza senza precedenti nelle arti del combattimento. Incline a stati d’animo oscuri, è stato profondamente condizionato dalla morte della sua amata Marie.

Cosa ne pensate dei Games With Gold di agosto 2019? Hanno soddisfatto le vostre aspettative?