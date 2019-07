TV News Harrow

di Chiara Poli - 31/07/2019 09:08 | aggiornato 31/07/2019 09:13

Un conto è quando minacciano te, un conto è sapere che la persona che più ami al mondo, tua figlia, oltre ai pericoli nei quali si caccia da sola potrebbe essere presa di mira per colpa tua. Su FoxCrime dal 30 agosto arriva Harrow, stagione 2!

3 condivisioni

La prima stagione si era aperta con un mistero appassionante, che coinvolgeva direttamente il protagonista. Un patologo forense geniale, anticonformista, che ragiona - e che lavora - sempre fuori dagli schemi.

Alla fine del primo ciclo di episodi, Daniel Harrow (Ioan Gruffudd, I Fantastici 4), ci aveva lasciati facendoci temere il peggio. Ora, dal 30 agosto solo su FoxCrime, potremo vedere cosa gli è successo.

Daniel Harrow è vivo.

Con queste parole si apre il trailer della seconda stagione della serie creata da Stephen M. Irwin (Tidelands) e Leigh McGrath (Home and Away) e ambientata in Australia.

Sì, Harrow è vivo, ma non è affatto fuori pericolo, anzi. Qualcuno vuole ucciderlo. Qualcuno giura che lo eliminerà. Perché Harrow, con il suo carattere e i suoi metodi che non guardano in faccia a nessuno, ha pestato i piedi a tanta gente.

L'ha sempre fatto per svolgere al meglio il suo compito: determinare la causa della morte delle vittime che finiscono sul suo tavolo.

HD Hulu Harrow: la seconda stagione su FoxCrime dal 30 agosto

La sua mente brillante e le sue intuizioni, uniche nel suo campo e invidiate dai colleghi, gli hanno consentito di far luce su molti misteri, risolvendo anche i casi più complessi.

Il che, naturalmente, non l'ha reso popolare. Nè fra i criminali della città, né fra chi ha qualcosa da nascondere...

Tormentato anche da una vita privata molto complessa - per via della tossicodipendenza della figlia, che cerca di aiutare fin da quando lo conosciamo nell'episodio pilota della serie - Daniel Harrow dovrà riuscire a trovare il giusto equilibrio fra i doveri lavorativi e quelli di padre.

La sua devozione al lavoro gli ha fatto pagare un prezzo molto alto: perdere la stima della figlia, che si era a lungo sentita trascurata. Tanto da non chiamarlo nemmeno quando avrebbe dovuto farlo.

Hulu Harrow: i nuovi episodi arrivano su FoxCrime dal 30 agosto

Ora, nei nuovi episodi, vedremo la ragazza (Fern, interpretata da Ella Newton) cacciarsi in guai ancora più grossi e scopriremo in che modo suo padre proverà ad aiutarla.

E a tenerla al sicuro, evitando che chi dà la caccia a lui se la prenda anche con coloro che ama...

A fine agosto FoxCrime ci regalerà 10 nuovi episodi carichi di tensione e di azione, conditi da appassionanti indagini sugli omicidi di cui il tema ricorrente sarà lo stesso della prima stagione: Daniel Harrow conosce la morte. Non la teme, la considera parte della vita, una conclusione naturale...

Stavolta, però, qualcuno minaccia le persone che ama. E tutto, per lui, sta per cambiare. Anche le sue convizioni più radicate.

Non perdete i nuovi episodi di Harrow!