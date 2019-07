I migliori videogiochi in uscita ad agosto 2019 su PC, PS4, Xbox One e Switch

Videogames

di Andrea Guerriero - 31/07/2019 15:47

I videogiochi non vanno in vacanza. Tra PC e console, sono tanti i titoli in uscita ad agosto da tenere assolutamente d'occhio!

I videogame non sono soliti andare in vacanza. Certo, le uscite nei mesi caldi sono assai più rade rispetto al resto dell'anno, ma gli sviluppatori sono comunque impegnati per regalare un'estate in pixel e poligoni a tutti gli appassionati. E su un po' tutte le piattaforme.

Dopo la relativa calma di luglio, ora i gamer guardano ad agosto e alle sue release con un certo interesse. Questo perché, in vista della tradizionale pletora di bellezze vidoeludiche confinate alla stagione autunnale, le prossime settimane saranno comunque segnate da diversi titoli interessanti, destinati a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Andiamo allora a scoprirli nel dettaglio: a voi non resta che allacciare le cinture - virtuali! - e prepararvi ad un viaggio coloratissimo tra i migliori videogiochi in uscita ad agosto 2019.

I giochi PS4 in uscita ad agosto 2019

Apre le danze l'ammiraglia di casa Sony, quella PlayStation 4 ormai regina del mercato con oltre 100 milioni di unità piazzate in tutto il mondo sin dal suo debutto alla fine del 2013.

La console di ultima generazione made in Japan accoglierà prima di tutto Madden NFL 20 il 2 agosto, sviluppato da EA Tiburon e edito da Electronic Arts. Il 6 del mese sarà invece la volta di Age of Wonders: Planetfall, il nuovo strategico di Triumph Studios (lo studio dietro Age of Wonders e Overlord) che mescola combattimenti a turni e creazione di imperi nello spazio, sullo sfondo di una nuova ambientazione fantascientifica. E in cui dovremo creare un nuovo futuro per l'umanità, tra esplorazione e combattimenti.

Lo stesso giorno sarà From Software - la stessa casa di sviluppo di Dark Souls e del più recente Elden Ring - a pennellare i chip di PS4 con Metal Wolf Chaos XD, mentre il 15 agosto assisteremo al lancio di Ion Fury. Si tratta, nello specifico, di un sincero e autentico omaggio ai classici FPS dei primi anni '90, nato dalla collaborazione tra Voidpoint e 3D Realms. Non mancheranno aree interconnesse, stanze segrete, oggetti interattivi e un ampio arsenale di armi dotate di fuoco alternativo e diverse tipologie di munizioni.

C'è poi RAD, realizzato dai talentuosi ragazzi di Double Fine, che porteranno sulla piattaforma Sony la loro nuova avventura ad ambientazione post apocalittica il prossimo 20 agosto.

Con la razza umana costretta ad affrontare per ben due volte l'Apocalisse, vestiremo i panni di un adolescente chiamato ad avventurarsi nel Fallow, una landa desolata, radioattiva e in continuo mutamento, naturalmente popolata da creature sconosciute e ostili da affrontare. Obiettivo è quello di ridare vita a questo paesaggio desolato.

Dopo aver debuttato solo su PC e Xbox One, l'MMORPG Black Desert si prepara a sbarcare anche su PlayStation 4 a partire dal 22 agosto. Stesso giorno scelto da Square Enix e Tokyo RPG Factory per il debutto ufficiale di Oninaki. Nel nuovo actionRPG dagli stessi autori di I Am Setsuna e Lost Sphear, i giocatori viaggeranno per il mondo nei panni di un misterioso Watcher di nome Kagachi, con il compito di recidere le connessioni che legano i Lost a questa terra. Guidate da Kagachi, le anime che vagano nel mondo del Beyond potranno continuare a percorrere il ciclo della reincarnazione, per quella che si preannuncia una storia molto carica sul piano emotivo.

Ancora il 22 del mese, ci sarà poi spazio per il quarto episodio di Life is Strange 2, scaricabile a quasi un anno dall'inizio della seconda stagione. Passando al 27 agosto, segnaliamo le uscite di Wreckfest e soprattutto di Control, nuova opera poligonale di Remedy Entertainment - sì, proprio quelli di Max Payne, Alan Wake e Quantum Break.

L'avventura vede protagonista Jesse Faden (interpretata da Courtney Hope), ragazza dotata di poteri soprannaturali sin dall'infanzia, a causa di una traumatica esperienza vissuta in giocane età. Jesse, diventata nel frattempo presidente del Federal Bureau of Control, dovrà ora vedersela con una terribile minaccia ultraterrena che ha preso il pieno controllo del quartier generale della compagnia, con l'obiettivo di ristabilire l'ordine e sconfiggere così le malvagie forze spirituali.

Il 27 agosto è comunque un giorno piuttosto affollato, considerando che vi saranno le release di The Bard's Tale IV: Barrows Deep, di MXGP 2019 dell'italianissima Milestone e di Hunt: Showdown, firmato da Crytek. Chiude la "mesata" sulla quarta console PlayStation l'attesissimo e orrorifico The Dark Pictures: Man of Medan.

Con la raccolta Dark Pictures Anthology, Supermassive Games - già dietro l'apprezzato Until Dawn - è intenzionata a riproporre un ciclo di avventure indipendenti ispirate ad alcuni tra i più celebri miti dell'orrore. Man of Medan, il primo episodio, si concentra sulla storia della Ourang Medan, un mercantile olandese misteriosamente scomparso nelle acque dell'Indonesia.

I giochi Xbox One e PC in uscita ad agosto 2019

Passando al fronte Microsoft, agosto 2019 metterà sul piatto una certa varietà di produzioni interessanti anche per Xbox One e PC.

Si parte il 2 agosto con Madden NFL 20, ultima interazione della simulazione sportiva di EA che promette una campagna single player ancora più sfaccettata e profonda, oltre a diverse migliorie nel gameplay e nella componente tattica grazie all'introduzione del sistema Superstar X-Factor.

Giorno 6 sarà invece la volta di Age of Wonders: Planetfall e Metal Wolf Chaos XD. Quest'ultimo è un vero e proprio cult game, uscito originariamente nel 2004 solo su Xbox ed esclusivamente in Giappone. L'edizione rimasterizzata del celebre action game di From Software include un comparto grafico migliorato, il supporto per il formato widescreen e la presenza del doppiaggio classico. Solo su PC, poi, potremo goderci la nuova espansione del card game Hearthstone, denominata Salvatori di Uldum.

La prossima espansione del gioco di carte collezionabili di Blizzard Entertainment introduce 135 nuove carte, consentendoci di ampliare il nostro mazzo digitale con piaghe, mummie, tesori, missioni, la nuova meccanica Rinascita e tanto altro.

Ion Fury e RAD usciranno invece rispettivamente il 15 e il 20 agosto, seguiti il 22 del mese da Life is Strange 2: Episodio 4. Il DLC proseguirà la vicenda dei fratelli Sean e Daniel Diaz, permettendoci di continuare il loro viaggio che li condurrà in Messico. I giocatori potranno riprendere la storia da dove l'avevano interrotta nel terzo episodio Wastelands, vedendo gli effetti delle loro scelte riflettersi sul mondo di gioco e sui personaggi.

Solo su personal computer, il 27 agosto sarà il grande giorno di World of Warcraft Classic, la riedizione del primo storico MMO di Blizzard.

Sempre il 27, c'è il lancio di Wreckfest, a marchio Bugbear Entertainment e YHQ Nordic. Si tratta del nuovo racing game degli autori di FlatOut, che va a proporre a schermo diverse modalità e numerose opzioni di personalizzazione. Potremo così prepararci ai demolition derby con paraurti rinforzati, roll-bar e listelli laterali, o a una gara Banger con nuovi ricambi motore come filtri dell'aria, alberi a camme, impianti di alimentazione e così via, per quello che si presenta come un autentico gioco di combattimento motoristico.

Ci sono ancora Control, MXGP 2019, Hunt: Showdown e The Bard's Tale IV: Barrows Deep, mentre dal 30 agosto saranno disponibili The Dark Pictures: Man of Medand e il conturbante Blair Witch, esclusiva Xbox One e PC.

Il nuovo survival horror di Bloober Team - lo sviluppatore dietro Layers of Fear e Observer - prevede anelli temporali e combattimenti per spezzare il ritmo delle fasi esplorative ambientate nella foresta, all'interno della quale si nasconde la spaventosa strega di Blair.

I giochi Nintendo Switch in uscita ad agosto 2019

Mentre è fissato per settembre il debutto della sua versione Lite - pensata per giocare solo in mobilità -, Nintendo Swich non lascerà a bocca asciutta i suoi fortunati possessori neppure ad agosto 2019.

Dal 6 agosto, infatti, gli utenti Switch potranno vestire i panni dei supereroi in DC Universe Online, MMORPG free-to-play che ci permette di interpretare uno dei tanti eroi (o villain) dell'universo DC.

L'8 agosto sarà poi la volta di Pillars of Eternity: Complete Edition di Obsidian Entertainment. Oltre alla campagna originale, la Complete Edition include le espansioni The White March I e II, le opzioni aggiuntive legate all'I.A. del party, i livelli di difficoltà addizionali e altro ancora. Il giorno dopo è fissato il lancio di un'altra edizione definitova di un gioco già disponibile su altre piattaforme, vale a dire Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition.

Questa edizione include il gioco base e tutti i contenuti pubblicati in seguito, vale a dire i DLC Ambush of the Imposters, Betrayal of Comrades, Collapse of Balance e Dissonance of the Nexus.

Il 15 agosto segna l'uscita di Ion Fury, mentre il 20 del mese quella di Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution e RAD. Seguite, il 22, dal lancio di Oninaki. Due videogame di assoluto peso sono invece destinati a debuttare il 30 agosto su Nintendo Switch.

Il primo è l'horror italiano Remothered: Tormented Fathers delle siciliane Stormind Games e Darril Arts. Il secondo una prodotto dal deciso sapore giapponese, quel promettentissimo Astral Chain realizzato da Platinum Games in collaborazione con Nintendo.

Questa esclusiva per Nintendo Switch si propone come un punto d'incontro fra Bayonetta e Nier: Automata. Oltre a vantare una direzione creativa di prim'ordine, il titolo vuole distignuersi con l'innovativo gameplay basato sui doppi combattimenti "in sinergia". Il giocatore dovrà infatti gestire contemporaneamente il protagonista e la propria Legione, un'unità speciale senziente che lo aiuterà a risolvere i casi e a salvare l'umanità.