Le 'lenti robotiche con lo zoom' che modificano la lunghezza focale

di Danilo Abate - 31/07/2019 10:03

Un team di scienziati dell'Università della California a San Diego ha messo a punto una lente biometrica che permette a chi la indossa di modificare la lunghezza focale. Basta semplicemente battere due volte le ciglia!

Quando si parla di casi in cui la fantascienza diventà realtà, non esiste miglior esempio della straordinaria invenzione messa a punto da un team di ricercatori dell’Università della California a San Diego.

L'invenzione in questione, frutto di uno studio pubblicato sulla rivista Advanced Functional Materials, consiste infatti in un sistema capace di misurare i segnali elettrooculografici che si originano dall’occhio in base a precisi movimenti (i movimenti dell’occhio in basso, in alto, a sinistra e a destra o un semplice battito di ciglia, per intenderci), tutto ciò mediante la creazione di una lente biomimetica che risponde a tali segnali.

Advanced Functional Materials/Jinrong Li et al. Alcune immagini che mostrano la lente biometrica all'opera

Tramite la lente biomimetica dunque è possibile regolare la lunghezza focale in risposta al segnale trasmesso, ottenendo un zoom come risultato finale, il tutto semplicemente battendo due volte le ciglia.

A robotic lens can be controlled by simply looking around or blinking https://t.co/m5ryRFJZvW pic.twitter.com/o2hops0qsZ — New Scientist (@newscientist) July 29, 2019

Andando a vedere i dettagli della rivoluzionaria lente, essa è formata da diversi strati di pellicola di elastomero dielettrico, già ampiamente adoperato in robotica per emulare i movimenti dell’occhio umano e di quello di buona parte dei mammiferi.

Advanced Functional Materials/Jinrong Li et al. Alcuni immagini illustrano la struttura e il funzionamento delle lenti biometriche

A detta di Jinrong Li, mente a capo del team dell’Università della California, le possibilità derivanti dall’utilizzo delle lenti biometriche sono innumerevoli:

La nostra lente biometrica potrebbe essere utilizzata per la messa a punto di occhiali regolabili, adoperata nel campo della robotica e addirittura impiegata per fornire ai pazienti delle vere e proprie protesi visive.

Alla luce di ciò non possiamo non pensare che, se l’invenzione della squadra di Jinrong Li venisse messa a disposizione dell’umanità e lanciata sul mercato, il mondo intero ne trarrebbe giovamento.

E voi che ne pensate? Ansiosi di provare le lenti biometriche per scoprire cosa c’è oltre l’orizzonte?