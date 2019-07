Magari, il trailer del film di apertura del Festival di Locarno 2019

Cinema

di Silvia Artana - 31/07/2019 15:56 | aggiornato 31/07/2019 16:00

Il primo trailer di Magari (If Only) di Ginevra Elkann, la pellicola di apertura del Locarno Film Festival 2019, è un viaggio tra i sentimenti e le dinamiche familiari in una atmosfera anni '80.

Arriva da Variety un primo sguardo su Magari (If Only), la pellicola di apertura del Locarno Film Festival 2019. Il sito ha condiviso il trailer ufficiale del lungometraggio di Ginevra Elkann e ha rivelato nuove informazioni sulla trama.

La pellicola è descritta come una "commedia sentimentale" e racconta la storia di tre fratelli, figli di genitori divorziati negli anni '80, che tutto d'un tratto vedono sconvolta la loro "sicura, seppure bizzarra" quotidianità borghese.

Alma, Jean e Sebastiano vivono a Parigi con la mamma di origine russa e religione ortodossa, quando di punto in bianco sono costretti ad andare a Roma dal padre, l'italiano Carlo, e la sua partner nell'attività di scrittura, Benedetta.

L'uomo, che ha uno stile di vita non convenzionale e versa in condizioni economiche difficili, non è minimamente capace di prendersi cura di sé e non ha la più pallida idea di come accudire i suoi figli. Ma le circostanze lo costringono a trascorrere insieme a loro e a Benedetta le vacanze di Natale in una casa al mare.

Il soggiorno farà emergere antiche tensioni e non solo Carlo scoprirà un "lato oscuro" della sua ex moglie, ma dimostrerà pure a Alma, Jean e Sebastiano di essere davvero un padre inaffidabile. Anche se molto carismatico e affascinante.

Tuttavia, delusioni e quelli che sembrano problemi insormontabili non impediranno ad Alma di continuare a coltivare il sogno che un giorno, magari, la sua famiglia possa tornare a essere unita.

Getty Images Riccardo Scamarcio è l'interprete di Magari (If Only) con Alba Rohrwacher

Magari (If Only) segna il debutto alla regia di un lungometraggio di Ginevra Elkann (già autrice del corto Vado a messa, oltre che produttrice con le società Asmara Films e Good Films) e annovera nel cast Riccardo Scamarcio nel ruolo di Carlo e Alba Rohrwacher in quello di Benedetta.

Gli altri protagonisti sono Oro De Commarque (Alma), Ettore Giustiniani (Jean), Milo Roussel (Sebastiano), Céline Sallette (Charlotte), Brett Gelman (Bruce) e Benjamin Baroche (Pavel).

Il film è co-prodotto da Wildside di Lorenzo Mieli, Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa, Rai Cinema, Tribus P Films di Paul-Dominique Vacharasinthu e Iconoclast e la sceneggiatura porta la firma della stessa Ginevra Elkann e di Chiara Barzini.

La proiezione di Magari (If Only) al Locarno Film Festival (che si svolgerà dal 7 al 17 agosto nella omonima cittadina Svizzera) coinciderà con la anteprima mondiale della pellicola.