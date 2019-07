Il Mantello dell'Invisibilità è realtà: adesso si può sparire come Harry Potter

Curiosità

di Matteo Tontini - 31/07/2019 12:55 | aggiornato 31/07/2019 12:59

Ora è possibile scomparire letteralmente, ma con l'aiuto del proprio smartphone.

Il Mantello dell'Invisibilità non è solo un accessorio in grado di rendere impercettibile chi lo indossa, è anche uno dei Doni della Morte nonché strumento di grande utilità per sgattaiolare inosservati verso luoghi altrimenti inaccessibili. E ora i fan di Harry Potter hanno la possibilità di metterselo addosso e sparire dalla vista altrui: Con un piccolo aiutino, però!

Grazie a una collaborazione tra Wow!Stuff e Warner Bros., il Mantello dell'Invisibilità può essere finalmente acquistato online e consente di far scomparire qualsiasi persona o cosa vada a ricoprire, proprio come abbiamo visto al cinema. Il merito è da ricercarsi nella realtà aumentata che, grazie a un sistema simile al green screen, permette all'indossatore di "svanire" sotto gli occhi dei presenti. L'importante è che il lato di colore verde dell'accessorio sia rivolto verso l'esterno.

Ogni unità viene fornita con un codice di autenticazione univoco, che consente agli acquirenti di sbloccare la sezione Mantello dell'Invisibilità nell'app gratuita Wow!Stuff (disponibile sia per dispositivi Android che iOS). A questo punto, l'illusione magica prende vita: utilizzando l'applicazione, l'indossatore può fotografarsi e filmarsi mentre recita le scene iconiche di Harry Potter, o scattarsi un selfie godendosi il fantastico effetto visto nei film della saga.

È bene fare alcune precisazioni: affinché l'effetto sembri più realistico, è necessario usare l'applicazione in luoghi illuminati e privi di elementi verdi, magari sfruttando il treppiedi fornito in dotazione nella versione Deluxe. È possibile acquistare l'Invisibility Cloack Deluxe Edition presso The Harry Potter Shop at Platform 9¾ a un prezzo pari a 60 sterline (le spedizioni sono previste anche in Italia).

