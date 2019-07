Peaky Blinders: trailer e cosa sappiamo della stagione 5

In attesa di scoprire la data di inizio della quinta stagione, forse è giusto immergersi di nuovo nei vecchi episodi e trovare la giusta atmosfera. Per ordine dei Peaky Blinders.

Ad interpretarlo sarà Sam Claflin (The Hunger Games, Posh), tra le new entry più attese insieme ad Anya Taylor-Joy (The Witch, Split), il cui personaggio è ancora avvolto nel mistero.

Tommy è un membro del Parlamento. Siamo all'inizio degli anni ’30 e ci troviamo tra i primi sprazzi di fascismo , nazionalismo e populismo – c’erano parecchi politici felici di incitarli e usarli per ottenere dei voti. Tommy dovrà affrontare la scia ed è parte di quello che spero sia forse una riabilitazione per lui. Perché quando si ritroverà a doverla affrontare come reagirà? La seguirà o vi si opporrà?

La quinta stagione dell'acclamata serie sarà ambientata nei primi anni '30, durante le conseguenze della crisi economica dopo il crollo di Wall Street. Ed è il momento perfetto, per i nostri anti-eroi, di cogliere l’occasione per conquistare ancora più potere.

