PlayStation Plus di agosto 2019: Sony svela i giochi gratis per PS4

di Andrea Guerriero - 31/07/2019 19:33 | aggiornato 31/07/2019 19:38

Sony risponde ai Games With Gold di Microsoft con la sua Instant Game Collection. Sono due i videogame per PS4 da poter mettere in download ad agosto.

Ormai lo saprete bene, la battaglia tra Sony e Microsoft si combatte anche sul piano dei servizi.

Non solo potenza bruta e titoli in esclusiva di forte richiamo, la Console War si declina sempre più in tutte quelle accortezze accessorie offerte dai due colossi del gaming. Accortezze come i Games With Gold e la Instant Game Collection, vale a dire quelle selezioni di videogame che ogni mese vengono date in regalo a tutti gli abbonati a Xbox LIVE Gold e PlayStation Plus.

E se è vero che il colosso di Redmond ha già svelato quali saranno i titoli da poter mettere in download gratuitamente su Xbox One e Xbox 360 ad agosto 2019, ora è il turno della "grande S" di giocare a carte scoperte.

Sony ha dunque ufficializzato, con il trailer visibile poco più in alto, la sua Insant Game Collection del prossimo mese. Reggetevi forte e analizziamola insieme!

PS Plus, ecco la Instant Game Collection di agosto

Dopo aver tagliato dall'offerta le produzioni destinate alla portatile PlayStation Vita e alla vetusta PlayStation 3, Sony si appresta a dare in dono ai suoi fedelissimi due titoli per PlayStation 4, scelti per rientrare tra i PlayStation Plus di agosto 2019 ed entrambi scaricabili senza costi aggiuntivi da giorno 6 del mese.

Si tratta prima di tutto del corsistico WipEout Omega Collection, classe 2017 e compatibile anche con la realtà virtuale di PlayStation VR:

Partecipa a un testa a testa per conquistare il primo posto in un autentico mito PlayStation. Con WipEout 2048, WipEout HD e l'espansione HD Fury in un unico pacchetto, Wipeout Omega Collection porta la velocità mozzafiato e le emozioni della sfida della serie di corse antigravitazionali su PS4.Gareggia contro il tempo e contro gli altri concorrenti per trionfare sul podio, sbloccando decine di navi mentre avanzi lungo le 26 piste. La competizione si fa più agguerrita online, dove otto giocatori si sfidano in circuiti ad alta velocità. Puoi anche giocare uno contro uno con un amico sul divano.

Il secondo videogioco a rientrare nei Plus del mese prossimo è Sniper Elite 4.

Intrufolati dietro le linee nemiche e impegnati a respingere le forze dell'Asse dalla penisola italiana. In qualità di agente segreto, dovrai esplorare ambienti sterminati e diversificati e annientare i nemici prima di mettere a segno il colpo perfetto su obiettivi di alto livello nella caccia alla super arma nazista che mette a rischio tutta l'Europa. Usa un mix di trappole ed esplosivi, ambienti pericolosi, attacchi corpo a corpo e, naturalmente, il tuo fedele fucile di precisione per seminare il caos nelle roccaforti nemiche. Per una strategia ancora più efficace, fai squadra con un amico online per abbattere i bersagli nella modalità campagna cooperativa o prova le missioni cooperative dedicate per due o quattro giocatori e le modalità multigiocatore competitive per un massimo di 12 giocatori.

Cosa ne pensate dei titoli selezionati da Sony per i PlayStation Plus di agosto 2019? Soddisfano le vostre aspettative?