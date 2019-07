TV News Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana

di Chiara Poli - 31/07/2019 17:29 | aggiornato 31/07/2019 17:33

Con una strizzata d'occhio ai cliché dell'italica cultura, ma anche al mondo dei fumetti, ecco il nuovo poster per la stagione 2 di Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana, realizzata dall'artista romano Fabio Redaelli.

Si chiama Fabio Redaelli, è un artista romano e autore di fumetti. Sua è la serie animata J.Pig, trasmessa da FOX, e sua è la firma del nuovo poster per la seconda stagione di Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana, intitolato Tutti contro Roma! Sullo sfondo, i resti di una Roma sulla quale incombono i due alleati dell'asse Milano-Napoli: Giorgio Mastrota e Don Alfonso (Fortunato Cerlino).

Grazie al loro patto, e alla pioggia di rifiuti scatenata su tutta l'Italia dall'esplosione del Vesuvio, Roma nella seconda stagione si trova infatti sotto il loro dominio assoluto.

HD FOX La locandina di Romolo + Giuly 2

Subito sotto di loro troviamo Tciù, il pupazzo (ma non chiamatelo così!) che affianca Mastrota nei suoi piani malvagi, mentre al centro ci sono loro, Romolo (Alessandro D'Ambrosi) e Giuly (Beatrice Arnera), innamorati nonostante tutto. Nonostante le famiglie in guerra da sempre, nonostante i rispettivi promessi sposi, nonostante la vita e le abitudini diverse. Ma l'amore, quando in Italia è rimasto un unico luogo sicuro - Cortina - può davvero vincere su tutto?

Insieme a Giangi Pederzoli (Niccolò Senni), promesso sposo di Giuly, al padre (Francesco Pannofino) che è un pezzo grosso della politica lombarda e a Deborah (Ludovica Martini), la fidanzata scelta per Romolo dalla famiglia, ci sono altri due personaggi fondamentali per i futuri sviluppi. Sono Olimpia Copulati (Michela Andreozzi), la mamma di Giuly, e la futura, forse, consuocera: la mamma di Romolo, Anna Montacchi (Lidia Vitale).

Tanto per ribadire l'importanza dei personaggi femminili, ma soprattutto quello della mamma nella cultura dei protagonisti. E lo testimonia Don Alfonso, che senza il consenso di mammà (Donna Assunta, interpretata da Nunzia Schiano) non muove nemmeno un passo.

Nel nuovo poster, in attesa degli episodi in arrivo dal 16 settembre ogni lunedì alle 21.15, troviamo l'inserimento di alcuni elementi che hanno caratterizzato i personaggi conosciuti nella prima stagione.

Dal cocktail perennemente fra le mani di Olimpia allo specchietto di Giuly, dai soldi maneggiati da Pederzoli ai gabbiani che volano sopra una città devastata - che ricorda un po' il mondo di The Walking Dead nel poster della stagione 9 - tutto fa pensare sì a personaggi e ambientazione della serie, ma soprattutto ad alcuni fra i cliché tipicamente italiani.

In fondo, Romolo + Giuly ci racconta la guerra mondiale italiana... E anche quel Tutti contro Roma! ricorda un po' il celebre All Out War (Guerra totale) che vedeva contrapposti Rick e Negan in The Walking Dead. Sarà un caso? Visto il lavoro di Fabio Redaelli come fumettista, nonché profondo conoscitore dei fumetti, è molto improbabile...

A presto con altre novità su Romolo + Giuly!