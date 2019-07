Samsung non si è arresa con il Galaxy Fold: il pieghevole sul mercato a settembre

Tecnologia

Meglio tardi che mai. Samsung Galaxy Fold arriverà sul mercato a settembre con un hardware rinnovato.

Presentato all'evento Unpacked di febbraio 2019, Samsung Galaxy Fold non è arrivato sul mercato nei tempi stabiliti. Il suo lancio è stato infatti posticipato dopo che le unità inviate alla stampa per le recensioni hanno messo in evidenza le serie problematiche relative al display interno e alla cerniera del dispositivo pieghevole. A distanza di quasi un mese dal mea culpa del CEO dell'azienda sud-coreana, giungono finalmente notizie rassicuranti.

Nonostante la falsa partenza (che ha riportato alla memoria il caso Galaxy Note 7, rimosso dal mercato perché letteralmente esplosivo) Samsung non si è persa d'animo, ha anzi lavorato senza sosta per risolvere le problematiche segnalate dai tester. Il Galaxy Fold arriverà quindi ufficialmente sul mercato a settembre, non senza modifiche all'hardware. Il prezzo resterà invariato, ovvero circa 2mila dollari.

Samsung#GalaxyFold ready for launch starting from September. Find out more: https://t.co/9eIVHLeyHy pic.twitter.com/kDW8DnpE42 — Samsung US Newsroom (@SamsungNewsUS) July 25, 2019

Le novità del Galaxy Fold 2.0 (se così può essere definito) illustrate da Samsung:

Lo strato protettivo dell'Infinity Flex Display è stato esteso oltre la cornice, rendendolo parte integrante della struttura del display, da non rimuovere. Il Galaxy Fold dispone di ulteriori rinforzi per proteggere meglio il dispositivo da granelli esterni (polvere, briciole...) continuando però a garantire la sua caratteristica esperienza di dispositivo pieghevole. Le parti superiore e inferiore dell'area della cerniera sono state rafforzate con nuove coperture protettive. Strati aggiuntivi in metallo al di sotto dell'Infinity Flex Display sono stati inclusi per rinforzare la protezione del display. Lo spazio tra la cerniera e il corpo del Galaxy Fold è stato ridotto.

La novità più importante è certamente quella relativa allo strato protettivo, che nella prima versione dello smartphone aveva le sembianze di una classica pellicola. Per tale motivo diversi tester (tra cui l'esperto Marques Brownlee), nel tentativo di rimuoverla, hanno irrimediabilmente danneggiato il display.

Oltre alle modifiche hardware sopracitate, Samsung ha migliorato anche l'interfaccia utente, con più applicazioni e servizi ottimizzati per la UX del pieghevole.

Con Galaxy Fold Samsung, si legge nel comunicato, vuole cambiare per sempre il concetto di smartphone e il modo di interagire con esso delle persone. I test finali sono alle fasi conclusive e l'arrivo sul mercato è programmato per settembre (la data non è stata ancora comunicata) nei mercati selezionati.

Risucirà Samsung a (ri)conquistare la fiducia degli utenti dopo il pericoloso tonfo?