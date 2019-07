Cinema

La stagione della caccia è aperta... Ma le prede sono esseri umani. Dodici sconosciuti che si ritrovano, insieme, a lottare per restare vivi. Ecco il trailer di The Hunt, in uscita a ottobre.

Blumhouse Productions ha presentato il trailer del suo nuovo horror, The Hunt, in uscita in autunno.

Scritto da Damon Lindelof (Lost, Star Trek) e Nick Cuse (Watchmen, Maniac), il film è diretto da Craig Zobel, noto regista televisivo di serie come Westworld, The Leftovers e American Gods.

Nel trailer compare la scritta "dai produttori di Get Out e The Purge", e il riferimento è chiaro: nella saga di The Purge - La notte del giudizio - il tema della caccia agli esseri umani è ricorrente.

E The Hunt - la caccia, appunto - promette di scrivere una pagina memorabile per il genere.

La trama ruota attorno alla lotta per la sopravvivenza di un gruppo di persone che diventano le prede in una caccia all'uomo.

Dodici sconosciuti, accomunati dai reati che hanno commesso in passato, entrano a far parte di un gioco mortale in cui ogni duello è all'ultimo sangue.

Nel cast il Premio Oscar Hilary Swank (Boys Don't Cry, Million Dollar Baby), la protagonista della serie TV Glow: Betty Gilpin, l'attrice di American Horror Story: Emma Roberts e uno dei volti più amati di This is Us: Justin Hartley.

Completano il cast l'ex fratello di Jason Lee in My Name is Earl, Ethan Supplee, Glenn Howerton di C'è sempre il sole a Philadelphia, Ike Barinholtz di Suicide Squad e J.C. MacKenzie, volto noto di piccolo (Vinyl, Madam Secretary) e grande schermo (The Departed - Il bene e il male, The Wolf of Wall Street).

In uscita in Italia il prossimo 10 ottobre, The Hunt si basa sul racconto di Richard Connell: The Most Dangerous Game (La partita più pericolosa), pubblicato per la prima volta nel 1924 e incentrato su un cacciatore che, a seguito di un naufragio, si ritrova su un'isola in cui diventa preda di un generale russo.

The Hunt è prodotto dal regista e dagli sceneggiatori insieme a Jason Blum e Steven R. Molen.