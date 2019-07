The Irishman: il teaser trailer del nuovo film di Martin Scorsese

Cinema

Martin Scorsese riunisce il fantastico tris d'assi formato da Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci per un crime drama sulla criminalità organizzata nell'America del dopoguerra: ecco le prime immagini di uno dei film più attesi dell'anno.

Un ritorno alle atmosfere crime drama di Quei bravi ragazzi e Casinò con un epico trio d'attori: Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci. Martin Scorsese ha unito le forze con Netflix e dopo l'avventura giapponese di Silence, torna nelle "mean streets" di New York con The Irishman. Il teaser trailer è stato lanciato dal servizio streaming e potete gustarlo in apertura di questo articolo.

La trama e il cast

Scritto da Steven Zaillan (lo sceneggiatore Premio Oscar di Schindler's List ha adattato il romanzo L'irlandese. Ho ucciso Jimmy Hoffa di Charles Brandt), il film racconta, nel corso dei decenni, le vicende del mafioso statunitense Frank "The Irishman" Sheeran (Robert De Niro), veterano della Seconda guerra mondiale, dirigente dell'International Brotherhood of Teamsters e reo confesso dell'assassinio del potente capo del sindacato Jimmy Hoffa (Al Pacino).

La sparizione del sindacalista, leggendario rappresentante degli autotrasportatori tra gli anni '50 e '70, è uno dei misteri che ha ossessionato l'opinione pubblica statunitense. Un caso rimasto irrisolto perché nessuno è stato mai condannato né il corpo di Hoffa è mai stato ritrovato.

Costretto su una sedia a rotelle e braccato dall'FBI, Sheeran racconta al suo avvocato le "commissioni" che la mafia, capitanata dal padrino Russell "McGee" Bufalino (Joe Pesci), gli affidava e gli intrecci tra sindacato e malaffare negli Stati Uniti del dopoguerra. Il risultato è un viaggio attraverso i segreti del crimine organizzato, i suoi meccanismi interni, le rivalità e le connessioni con la politica tradizionale.

Il ricco cast di The Irishman, oltre al tris d'assi protagonisti, schiera anche Harvey Keitel (Angelo Bruno), Jesse Plemons (Chuckie O'Brien), Anna Paquin (Peggy Sheeran), Stephen Graham (Anthony Provenzano), Bobby Cannavale (Felix "Skinny Razor" DiTullio), Ray Romano (Bill Bufalino), Domenick Lombardozzi (Anthony Salerno), Stephanie Kurtzuba (Irene Sheeran), Kathrine Narducci (Carrie Bufalino), Gary Basaraba (Frank Fitzsimmons), Marin Ireland, Jack Huston e Paul Herman.

L'anteprima e l'uscita

Prodotto da Scorsese con De Niro, Jane Rosenthal, Emma Tillinger Koskoff, Irwin Winkler, Gerald Chamales, Gaston Pavlovich e Randall Emmett, The Irishman conta su un team creativo che include la storica montatrice Thelma Schoonmaker, il direttore della fotografia Rodrigo Prieto, lo scenografo Bob Shaw e i costumisti Christopher Peterson e Sandy Powell.

Il film verrà presentato in anteprima il 27 settembre 2019 al New York Film Festival come film d'apertura ed è previsto in arrivo su Netflix e in alcune sale selezionate in tutto il mondo entro la fine dell'anno.

Ospite al Marrakech Film Festival 2018, Scorsese ha rivelato che Netflix ha preso dei rischi enormi con questo progetto. "Per 5-7 anni – ha detto il regista, come riportato da Variety – nessuno ha voluto finanziare questo film. E naturalmente stiamo invecchiando tutti. Soltanto Netflix si è assunto questo rischio".

"È un incredibile onore – ha dichiarato Scorsese commentando la premiere al NYFF – che The Irishman sia stato selezionato come film d'apertura. Ammiro profondamente le selezioni coraggiose e visionarie che il festival propone agli spettatori ogni anno. Il festival è essenziale per far conoscere il cinema di tutto il mondo e sono grato di avere l'opportunità di presentare in anteprima il mio nuovo film a New York insieme al mio meraviglioso cast e alla troupe".

