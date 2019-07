The Lighthouse: il trailer del film con Robert Pattinson e Willem Dafoe

Cinema

di Paola Pirotti - 31/07/2019 10:25 | aggiornato 31/07/2019 10:25

Il regista di The Witch, Robert Eggers, torna al cinema con The Lighthouse, horror in bianco e nero con Willem Defoe e Robert Pattinson nei panni di due guardiani di un faro.

Era il 2015 quando in anteprima al Sundance Film Festival venne presentato l'horror indipendente The Witch, opera prima del regista americano Robert Eggers.

Fu un successo incredibile: in poco tempo il film venne definito uno dei migliori horror del decennio consacrando la sua giovane protagonista, Anya Taylor-Joy, nell'olimpo delle giovani promesse.

È quindi attesissimo il secondo lungometraggio di Eggers - girato in 35mm e in bianco e nero - sia per le grandi aspettative di critica e pubblico, sia per il cast. I protagonisti di The Lighthouse, questo il titolo del film, sono Willem Defoe e Robert Pattinson alle prese con un orrore oscuro e solitario. Dopo essere stato presentato alla sezione Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes 2019, dove ha vinto il premio Fipresci, The Lighthouse è finalmente online con il primo trailer.

Ci troviamo alla fine dell'Ottocento, in una remota località costiera dove due guardiani del faro, Ephraim (Pattinson) e Thomas (Defoe), vivono isolati dal resto del mondo. Già di per sé è un incubo, ma a peggiorare la situazione è un male che provoca la follia dei due protagonisti, già sull'orlo della sofferenza a causa della loro solitudine. E dalle prime immagini del trailer è facile intuire che Eggers gioca con l'atmosfera tetra, il bianco e nero dell'immagine e i volti emaciati dei due attori per conferire alla sua seconda opera il clima oscuro e macabro di una fiaba gotica e perversa. Il regista stesso, come per The Witch, si è occupato della sceneggiatura del film. Questa volta, però, si è affiancato al fratello Max Eggers.

Nonostante il premio a Cannes 2019, la stampa americana è entusiasta: c'è chi ha confermato l'incredibile talento di Eggers come Indiewire che ha dato al film una A-, e chi, come Variety, sostiene che performance di Defoe e Pattinson siano brillanti. Scopriremo cosa si nasconde dietro The Lighthouse solo quando uscirà finalmente al cinema, sebbene non sia ancora chiaro quando verrà rilasciato negli Stati Uniti, né quando arriverà in Italia.