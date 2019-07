Zombieland: Doppio Colpo, in esclusiva il poster ufficiale del film

Cinema

di Emanuele Zambon - 31/07/2019 11:55 | aggiornato 31/07/2019 12:18

Emma Stone, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg e Abigail Breslin sono i protagonisti del primo poster italiano del sequel Zombieland: Doppio Colpo.

13 condivisioni

10 anni fa si erano incontrati nel bel mezzo di un'apocalisse zombie, tra luna park infetti e malintesi mortali (chiedere a Bill Murray). Ora Columbus, Tallahassee, Wichita e Little Rock si preparano ad una sfida ancora più grande: affrontare una nuova razza di non morti, decisamente più letale della precedente.

I protagonisti dell'esilarante zombie comedy Benvenuti a Zombieland diretta da Ruben Fleischer (reduce dal cinecomic Venom) sono immortalati nel primo poster ufficiale italiano del sequel Zombieland: Doppio Colpo. Nella locandina appaiono una combattiva Emma Stone con tanto di fucile di precisione in spalla, Woody Harrelson con una mazza da baseball, Jesse Eisenberg (pure lui fuciliere) e una poco "little miss sunshine" Abigail Breslin che impugna un tomahawk.

HD Sony Pictures

Il primo trailer ufficiale di Zombieland: Doppio Colpo ci ha riportato nell'America post-apocalittica del primo film, caratterizzata da una sproporzione tra esseri umani e non morti derivante da un micidiale morbo che in breve tempo ha decimato l'umanità. La pellicola, ambientata dieci anni dopo gli eventi narrati in Benvenuti a Zombieland, vede Columbus, Tallahassee, Wichita e Little Rock prendere possesso della Casa Bianca (ormai abbandonata da diverso tempo) e farne una sorta di base operativa. Ben presto i 4 faranno la conoscenza di una nuova e più evoluta generazione di non morti, classificata in tre differenti categorie: Homer, Hawking e Ninja.

Anche nel seguito l'elemento "on the road" non mancherà di certo, con Columbus, Tallahassee, Wichita sulle tracce di Little Rock, fuggita via con uno sconosciuto. Presenti anche le immancabili new entry, indispensabili per donare freschezza alla saga: dalla coriacea Rosario Dawson - la vediamo prima minacciare Tallahassee con una pistola e poi alla guida di un monster truck - a Luke Wilson passando per Zoey Deutch e Avan Jogia.

A giudicare dal primo trailer di Doppio Colpo, il cast sembra essersi divertito molto a girare questo sequel cult (uno su tutti, Harrelson) che sembra mantenersi sugli stessi livelli demenziali del precedente. Emma Stone, nei giorni scorsi, ha dichiarato addirittura di voler girare un sequel ogni 10 anni.

Zombieland: Doppio Colpo arriverà nelle sale italiane il prossimo autunno per la regia di Ruben Fleischer.