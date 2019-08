Conferenza PlayStation al ChinaJoy 2019: ecco i trailer dei 7 giochi PS4 annunciati

I migliori videogiochi in uscita ad agosto 2019 su PC, PS4, Xbox One e Switch

In Nightmare è invece un survival horror dallo stile quasi infantile - un po' come fece a suo tempo l'apprezzato Little Nightmares -, ma che promette di terrorizzare i gamer con una diversa combinazione di immaginazione e realtà, sullo sfondo di tematiche filosofiche. L'intenzione degli sviluppatori di Magicfish Studio è proprio quella di far avvicinare e appassionare il popolo geek alla Storia e alla Filosofia cinese, sfruttando un genere videoludico amatissimo dai player.

Nei panni di un coniglio corazzato, dotato di un braccio meccanico installato sulla sua schiena, dovremo sgominare dei robot malvagi in scenari dal deciso sapore dieselpunk. Dall'impatto altamente cinematografico è invece Apocalypse , gioco indirizzato a PS4 e confezionato dai ragazzi di Future Tech . Si tratta di un'avventura in cui le nostre scelte avranno un peso ben preciso sulla trama, da modificare quindi a discrezione del giocatore.

Nel corso del ChinaJoy 2019 sono stati naturalmente svelati prodotti realizzati da software house operative nel mercato sinico. Produzioni come F.I.S.T. , descritto dagli sviluppatori di TiGames come un classico metroidvania .

E che, per l'edizione 2019, si è fatta ancora più allettante grazie alla partecipazione attiva di Sony . Il colosso nipponico del gaming ha infatti tenuto nella giornata di oggi, primo agosto, una conferenza di circa due ore, in cui è andata ad annunciare ben sette videogame destinati a PlayStation 4 .

Molti di voi non avranno mai sentito parlare del ChinaJoy. Si tratta della manifestazione dedicata alla tecnologia di consumo più importante in territorio cinese.

