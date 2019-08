TV News

di Silvia Artana - 01/08/2019 18:29 | aggiornato 01/08/2019 18:34

Perché Drogon ha distrutto il Trono di Spade? A quanto pare, non sarebbe stato un ultimo gesto nei confronti di Daenerys pieno di valore simbolico, ma... un danno collaterale.

0 condivisioni

Il finale di Game of Thrones ha lasciato dietro di sé una lunga (lunga) scia di polemiche e molte domande in sospeso. Gli appassionati della serie HBO hanno provato a rispondere con varie teorie. E durante il panel al San Diego Comic-Con, Maisie Williams e Conleth Hill hanno contribuito a chiarire alcuni dubbi relativi alle storie di Arya e di Varys.

Ma adesso è spuntata una rivelazione che molto probabilmente i fan avrebbero preferito continuare a ignorare, perché cambia radicalmente il significato di uno dei momenti più emozionanti della (controversa) stagione conclusiva.

Helen Sloan/HBO 24 Helen Sloan/HBO Facebook Twitter Pinterest Game of Thrones 8x06: i corpi di Jaime e Cersei

Helen Sloan/HBO Facebook Twitter Pinterest Game of Thrones 8x06: Daenerys osserva l'Iron Throne

Helen Sloan/HBO Facebook Twitter Pinterest Game of Thrones 8x06: Daenerys di fronte all'Iron Throne

Helen Sloan/HBO Facebook Twitter Pinterest Game of Thrones 8x06: Daenerys e Jon

Helen Sloan/HBO Facebook Twitter Pinterest Game of Thrones 8x06: Daenerys morta tra le braccia di Jon

Helen Sloan/HBO Facebook Twitter Pinterest Game of Thrones 8x06: Daenerys morta, Jon e Drogon

Helen Sloan/HBO Facebook Twitter Pinterest Game of Thrones 8x06: Drogon sfiora sua "madre"

Helen Sloan/HBO Facebook Twitter Pinterest Game of Thrones 8x06: Drogon distrugge l'Iron Throne

Helen Sloan/HBO Facebook Twitter Pinterest Game of Thrones 8x06: l'Iron throne avvolto dalle fiamme

Helen Sloan/HBO Facebook Twitter Pinterest Game of Thrones 8x06: Sansa e Jon

Helen Sloan/HBO Facebook Twitter Pinterest Game of Thrones 8x06: Arya e Jon

Helen Sloan/HBO Facebook Twitter Pinterest Game of Thrones 8x06: Bran

Helen Sloan/HBO Facebook Twitter Pinterest Game of Thrones 8x06: Jon si inginocchia davanti al nuovo re

Helen Sloan/HBO Facebook Twitter Pinterest Game of Thrones 8x06: Jon a Castello Nero

Helen Sloan/HBO Facebook Twitter Pinterest Game of Thrones 8x06: Tyrion

Helen Sloan/HBO Facebook Twitter Pinterest Game of Thrones 8x06: Tyrion e il Concilio Ristretto

Helen Sloan/HBO Facebook Twitter Pinterest Game of Thrones 8x06: Arya

Helen Sloan/HBO Facebook Twitter Pinterest Game of Thrones 8x06: Sansa

Helen Sloan/HBO Facebook Twitter Pinterest Game of Thrones 8x06: Sansa regina

Helen Sloan/HBO Facebook Twitter Pinterest Game of Thrones 8x06: Sansa acclamata regina del Nord

Helen Sloan/HBO Facebook Twitter Pinterest Game of Thrones 8x06: il Popolo Libero

Helen Sloan/HBO Facebook Twitter Pinterest Game of Thrones 8x06: Jon e Tormund oltre la Barriera

Helen Sloan/HBO Facebook Twitter Pinterest Game of Thrones 8x06: Jon oltre la Barriera

Helen Sloan/HBO Facebook Twitter Pinterest Game of Thrones 8x06: Jon si avvia nei boschi con il Popolo Libero

Chiudi 1 di 24

Come riporta CNET, il sito ufficiale degli Emmy Award ha reso disponibile al pubblico il copione dell'ultimo episodio, The Iron Throne, in virtù della candidatura a Migliore sceneggiatura per una serie drammatica. Sullo script sono descritti i vari passaggi della storia e soprattutto è spiegato perché Drogon ha bruciato il Trono di Spade. E con buona pace dei fan, non c'è alcuna ragione romantica.

Il figlio prediletto di Daenerys non ha rivolto la sua furia contro l'emblema dei Re e delle Regine di Westeros perché unico, vero responsabile della morte della sua amata madre, bensì perché... era molto arrabbiato e il Trono era lì:

[Drogon, n.d.r.] rivolge lo sguardo su Jon. Vediamo il fuoco accendersi nella sua gola. Anche Jon lo vede. Si prepara a morire. Ma il getto di fiamme non è per lui. Drogon vuole bruciare il mondo, ma non ucciderà Jon. Rivolge il suo respiro di fuoco sulla parete in fondo alla sala, facendo esplodere tra le fiamme quello che resta dei grandi blocchi di pietra rossi. Guardiamo oltre la spalla di Jon mentre le fiamme investono il Trono di Spade. Non il bersaglio dell'ira di Drogon, ma solo uno stupido oggetto che si trova lì al momento della conflagrazione.

Dunque, il grande drago (forse) ultimo della sua specie non ha agito con l'intenzione di cancellare il simbolo del potere assoluto e corruttore. La distruzione dell'Iron Throne è stata un "danno collaterale" della furia e del dolore per avere perso Dany.

D'altra parte, poco più avanti nella descrizione della scena, c'è una frase che sembra stonare nel contesto:

Chi sederà sul Trono di Spade? Nessuno.

Volontariamente o no, Drogon ha consegnato per sempre l'Iron Throne a Daenerys.

Probabilmente, la spiegazione dei (non) motivi dietro al gesto di Drogon finirà con il fare aumentare ancora la delusione dei (tanti) fan che non hanno amato la stagione finale di GoT e l'ultimo episodio. Ma di certo non ha intaccato il loro spirito critico e il sense of humour.

Come scrive CNET, gli appassionati della serie hanno "fatto le pulci" alla sceneggiatura di The Iron Throne e hanno trovato un altro passaggio che li ha lasciati... perplessi.

Secondo lo script, quando Arya rivela ai fratelli l'intenzione di scoprire "cosa c'è a ovest di Westeros", Jon e Sansa si guardano e non sanno rispondere perché "nessuno dei due ha passato geografia".

I fan hanno trovato la frase poco felice e l'hanno immediatamente resa il bersaglio di una valanga di battute e di meme sul web:

'Nessuno dei due ha passato geografia'. Direttamente dal copione che ha ricevuto la nomination agli Emmy per la Migliore sceneggiatura per una serie drammatica. LOL.

“they both failed geography” straight from the emmy nominated script for outstanding writing for a drama series LOL pic.twitter.com/Iv5ePANfD1 — osha (@oshawildling) July 31, 2019

Jon ogni volta che ha una lezione di geografia.

Jon every time he has geography classespic.twitter.com/GbqEO3TUK5 — dasha failed geography (@darcydash1) July 31, 2019

Jon (sussurrando): 'E se scoprono che non capiamo niente di questa mappa?'. Sansa (sussurrando): 'Stai calmo. Sta andando bene'.

Jon: *whispers* What if they find out that we don't know anything about this map?



Sansa: *whispers* play it cool it's going well. pic.twitter.com/BMe1anSYDL — beyza! (@sansasflorian) July 31, 2019

Insomma, le discussioni, le polemiche e le prese in giro sulla stagione finale di Game of Thrones sembrano destinate a durare ancora a lungo...