Killers of the Flower Moon, Leonardo DiCaprio e Robert De Niro per il nuovo Scorsese

Dopo The Irishman, De Niro e Scorsese lavoreranno insieme anche in Killers of the Flower Moon, thriller su una serie di omicidi nell'Oklahoma degli anni '20.

Nemmeno il tempo di metabolizzare il teaser trailer di The Irishman che Robert De Niro e Martin Scorsese si preparano (già) ad una nuova, ennesima, collaborazione. I due lavoreranno insieme anche per Killers of the Flower Moon, il nuovo progetto del regista italoamericano che mira ad adattare per il grande schermo l'omonimo best-seller del giornalista David Grann che narra di una serie di omicidi che decimò la tribù di nativi americani degli Osage nell'Oklahoma degli anni '20 in seguito alla scoperta del petrolio nella loro riserva.

Il nome di De Niro - che è ai dettagli per quel che riguarda le trattative con lo studio - va ad aggiungersi a quello di Leonardo DiCaprio, formando già così un cast di assoluto livello. I due, se si esclude il cortometraggio di Scorsese del 2015, The Audition, non recitano assieme dai tempi de La stanza di Marvin. Prima ancora avevano duettato in Voglia di ricominciare del '93.

De Niro e DiCaprio sono senza ombra di dubbio i due attori feticcio di Scorsese. Il primo ha legato la propria popolarità a capolavori come Taxi Driver, Toro scatenato e Quei bravi ragazzi, mentre la carriera della star di Titanic ha subito una svolta più autoriale (e meno legata alle dinamiche da teen idol) proprio grazie all'incontro professionale col cineasta italoamericano, avvenuto in occasione di Gangs of New York (a cui si sono aggiunti, in questi anni, cult come The Aviator e The Wolf of Wall Street).

Killers of the Flower Moon, nuovi dettagli sul film di Scorsese

Stando a quanto riportato dal sito Osage News (via Deadline), Scorsese, in un incontro avvenuto con un rappresentate della comunità nativa degli Osage per definire alcuni dettagli, avrebbe rivelato che De Niro impersonerà nel film il serial killer William Hale.

La sceneggiatura di Killers of the Flower Moon è stata affidata ad Eric Roth. La produzione, targata Imperative Entertainment e Paramount Pictures, dovrebbe vedere il via entro la metà del 2020.