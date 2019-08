Avengers: Endgame, l'ultima featurette è tutta per Bro Thor [VIDEO]

Cinema

In attesa dell'uscita in Home Video di Avengers: Endgame, Marvel Studios ha rilasciato un nuovo video dietro le quinte del film incentrato sul personaggio di Thor 'sovrappeso', interpretato da Chris Hemsworth.

I fan Marvel sono in trepidante attesa per l'uscita del’edizione Home Video del cinecomic del fratelli Russo, Avengers: Endgame, prevista in Italia dal 14 agosto in digitale e dal 4 settembre in DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D e 4K.

Aspettando il fatidico giorno, e dopo aver avuto modo di ammirare le sei scene escluse dal montaggio finale che saranno presto inserite nella versione casalinga del film, è ora emersa online una nuova featurette dedicata al lungometraggio diretto da Anthony e Joe Russo.

Il video, visionabile poco sopra e della durata di poco più di un minuto (via SlashFilm), mostra infatti Thor - l'eroe interpretato da Chris Hemsworth - 'trasformarsi' in Bro Thor, ossia il Dio del Tuono in visibile sovrappeso visto nella quarta avventura cinematografica dei Vendicatori.

Più in particolare, nel filmato vediamo l'attore australiano indossare la tuta protesica che aggiunge al suo fisico perfetto svariati chili. Hemsworth racconta poi il modo in cui è realizzato il trucco, oltre al fatto che anche la sua voce ha dovuto essere modificata di conseguenza. Nel mentre, anche gli attori Paul Rudd e Tessa Thompson (rispettivamente interpreti di Ant-Man e Valchiria) lodano l'interpretazione della star, grazie anche a quel tocco di umorismo e autoironia che non guasta mai.

Nel cast del film troviamo Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Scarlett Johansson, Paul Rudd, Brie Larson e Josh Brolin.

Ricordiamo infine che Avengers: Endgame è uscito nei cinema italiani il 24 aprile, per poi tornare nelle sale dal 4 luglio in una versione contenente alcune piccole sequenze inedite mai viste prima.