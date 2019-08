Avengers: Endgame promette di battere tutti i record anche nel mercato Home Video

Cinema

In vista dell'uscita in Home Video di Avengers Endgame, FandangoNOW ha reso noto che il film dei fratelli Russo è diventato il titolo coi maggiori preordini della storia dell'azienda.

Avengers: Endgame è sicuramente il film Marvel Studios che più di ogni altro ha lasciato un vero e proprio segno nella storia del cinema.

Dopo aver superato Avatar al botteghino internazionale, diventando di fatto il lungometraggio che più ha incassato nella storia del cinema, la pellicola dei fratelli Russo si appresta ad arrivare in Home Video, in Italia dal 14 agosto in digitale e dal 4 settembre in DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D e 4K.

FandangoNOW, il servizio di video on demand di Fandango, ha ora reso noto che Endgame è diventato anche il titolo più prenotato nella storia dell’azienda. La compagnia ha inoltre dichiarato che il 42% delle vendite totali relative ai preordini di Avengers: Endgame sono per la versione 4K.

Erik Davis di Fandango ha commentato la notizia con estremo entusiasmo (via Deadline):

Ci sono così tante cose che succedono in Endgame che i fan vorranno averlo a casa, soprattutto nella massima definizione possibile, in modo che possano guardarlo ancora e ancora e cogliere tutte le cose che eventualmente hanno perso. È un viaggio emozionante e una vera e propria festa per gli occhi, e con le nuove funzionalità bonus, Endgame promette di essere l’evento di intrattenimento domestico più significativo dell’anno.

Sempre secondo un sondaggio di FandangoNOW - su una base di oltre 1.000 fan - il 97% possiede altri film Marvel Studios, l’89% prevede di mostrare Endgame ad amici, familiari e parenti, l’88% ritiene che il cinecomic sia un classico e l’86% ha già visto il film almeno una volta nei cinema.

Ricordiamo anche che solo cinque film hanno superato i 2 miliardi di incasso al botteghino globale, James Cameron con Avatar e Titanic (rispettivamente in seconda e terza posizione) e i Russo con Avengers: Endgame e Avengers: Infinity War (in prima e quinta posizione).

I due cineasti hanno inoltre accumulato più di 6,8 miliardi relativamente ai film che li vedono accreditati come registi. Star Wars: Il Risveglio della Forza di J.J. Abrams è ancora al quarto posto con 2,068 miliardi di dollari di incasso al botteghino mondiale.

