Call of Duty Modern Warfare, primo trailer per il multiplayer e date per la Open Beta

Videogames

di Andrea Guerriero - 02/08/2019 12:22 | aggiornato 02/08/2019 12:26

Il comparto multigiocatore del nuovo Call of Duty getta la maschera. E lo fa con un trailer che profuma di rivoluzione, sulle note di Enter Sandman dei Metallica.

Scatterà il prossimo 25 ottobre l'appuntamento con Call of Duty Modern Warfare, prossima iterazione della saga FPS più giocata di sempre. Iterazione che profuma di rivoluzione, proponendosi come un soft reboot a opera degli sviluppatori di Infinity Ward e del publisher Activision.

Una rivoluzione che passa anche per il comparto multigiocatore, finalmente svelato dal team americano con un primo trailer:

Sulle note di Enter Sandman dei Metallica, andiamo allora scoprire cosa aspettarci nel multiplayer del nuovo Modern Warfare, tra azione spettacolare e un ritrovato realismo di fondo, con armi più "pesanti" e una dinamica di sparo e gestione delle bocche da fuoco del tutto nuova. Per quello che, a detta della stessa Infinity Ward, è il comparto multigiocatore più ambizioso mai apparso nel franchise:

Nel multiplayer definitivo, Call of Duty: Modern Warfare offre un'esperienza multigiocatore solida, piena d'azione e adatta a tutti, in modo che i giocatori possano cimentarsi in una varietà di mappe di combattimento di piccole e grandi dimensioni che supportano un vasto numero di giocatori. Il multigiocatore di Call of Duty: Modern Warfare aggiunge nuovi livelli di profondità, la possibilità di rigiocare ogni scontro a fuoco e supportare diversi stili di gioco per giocatori a ogni livello di abilità.

Le meccaniche di gioco, anche in multiplayer, offriranno così un'esperienza tattica senza precedenti. Con tanto di supporto al cross-play su tutte le piattaforme - quindi PlayStation 4, Xbox One e PC - e DLC gratuiti post-lancio, considerata l'assenza del tradizionale Pass Stagionale.

Il multiplayer di Call of Duty Modern Warfare vuole rivoluzionare gli standard del franchise

Per testare con mano Call of Duty Modern Warfare non dovremo comunque attendere la release ufficiale. Activision ha ufficializzato una Open Beta, che andrà a svolgersi in due fasi distinte. La prima sarà un’esclusiva di PlayStation 4 e si svolgerà in Accesso Anticipato il 12 e 13 settembre per tutti quelli che hanno prenotato il videogame. Dal 14 al 16 settembre potranno unirsi anche tutti gli altri utenti della console di ultima generazione a marchio Sony. Passando alla seconda fase, sappiamo che sarà aperta alle altre piattaforme, così da testare le già citate funzionalità cross-play. Il 19 e 20 settembre sarà in Accesso Anticipato per coloro che hanno preordinato il gioco su Xbox One e PC e per tutti i possessori di PlayStation 4. Dal 21 al 23 settembre sarà aperta per tutti quanti, senza alcuna limitazione.

La più grande novità messa sul piatto da Infinity Ward per il multiplayer di Call of Duty Modern Warfare è però la modalità Guerra Terrestre. Questa permetterà di prendere parte a furiosi match online che supporteranno oltre 100 giocatori in contemporanea. Non si tratta però di un Battle Royale – come Blackout, presente in Call of Duty Black Ops 4 -, ma più di una sorta di Dominio su larga scala, con le classiche bandiere sparse per la mappa da conquistare e proteggere.

Activision

Vi ricordiamo ancora una volta che Call of Duty Modern Warfare debutterà il 25 ottobre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Voi avete già effettuato il pre-order per prepararvi ad un autunno infuocato?