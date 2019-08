Elden Ring: il gioco di Miyazaki e George R.R. Martin protagonista alla Gamescom 2019?

Videogames

Dopo l'E3, l'erede di Dark Souls potrebbe infiammare anche l'edizione 2019 della Gamescom, con una presentazione riservata alla stampa di settore.

L'incontro tra il game designer Hidetaka Miyazaki e lo scrittore George R.R. Martin non poteva che essere di quelli speciali. I due "maestri di morte" sono infatti al lavoro su un nuovo videogame, quel Elden Ring di cui abbiamo visto il primo trailer in occasione dell'ultima edizione dell'E3 di Los Angeles.

La kermesse videoludica più importante al mondo ci ha permesso di dare un primo sguardo alle atmosfere e ai personaggi del titolo, destinato a PC, PlayStation 4 e Xbox One e ancora sprovvisto di una data di uscita.

Quel che è certo, è che l'erede di Dark Souls promette un'esperienza dark fantasy a mondo aperto senza precedenti, con gli sviluppatori di From Software a beneficiare non solo della maestria del loro boss - Miyazaki, per l'appunto -, ma anche della consulenza narrativa dell'autore de Le cronache del ghiaccio e del fuoco, antologia letteraria che ha dato vita alla serie TV Game of Thrones di HBO.

Pochissime quindi le informazioni su Elden Ring - le abbiamo raccolte tutte per voi in questo speciale dedicato -, almeno fino alla Gamescom 2019. Stando a quanto riportato dal sito GameReactor, pare infatti che il videogioco possa essere mostrato in occasione della fiera, prevista da martedì 20 a sabato 24 agosto in quel di Colonia. La presentazione, sempre a quanto riferito dalla fonte, dovrebbe essere riservata alla stampa di settore, per cui di conseguenza dovrebbero arrivare nuovi e golosi dettagli su questo nuovo e promettentissimo actionRPG.

Nel frattempo, sappiamo che il publisher Bandai Namco dovrebbe portare alla Gamescom, oltre a Elden Ring, anche versioni giocabili di Code Vein, Man of Medan, RAD, Dragon Ball Z: Kakarot, One Piece: Pirate Warriors 4 e One Punch Man: A Hero Nobody Knows. Vi farete trovare pronti?