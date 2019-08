Cinema

di Silvia Artana - 02/08/2019 10:33 | aggiornato 02/08/2019 10:34

Il weekend del 3 e 4 agosto 2019 porta al cinema una programmazione all'insegna del divertimento, dell'azione e della tensione. Tra commedie, biopic, action movie e drammi, la scelta non manca.

Se state per andare in vacanza, se siete già tornati o se proprio non andrete, è sempre tempo per le emozioni e il divertimento del grande schermo. Il fine settimana in arrivo porta in sala ben 5 novità, che spaziano dalla commedia sull'amicizia e l'accettazione di sé Dolcissime, all'action movie Hotel Artemis, fino al biopic sulla wrestler Paige Knight, Una famiglia al tappeto.

Scoprite qui tutti i film al cinema nel weekend del 3 e 4 agosto 2019.

Azione

Hotel Artemis

Azione, Fantascienza, Thriller - Gran Bretagna, USA, 2018 - Durata 93 Min.

Los Angeles, 2028. Un gruppo di rapinatori con il volto coperto da maschere che riproducono un teschio assalta una banca, nel giorno in cui la città è sconvolta da una rivolta contro la privatizzazione dell'acqua. Ma qualcosa non va per il verso giusto e uno di loro, Lev, rimane gravemente ferito. Per salvargli la vita, l'amico e complice Sherman decide di portarlo all'Hotel Artemis, una segreta ed esclusiva clinica per criminali. La tensione per le strade di Los Angeles e quella all'interno dell'Hotel Artemis porteranno a una escalation di violenza.

Il film è diretto da Drew Pearce ed è interpretato da Jodie Foster, Sterling K. Brown, Sofia Boutella, Dave Bautista, Jeff Goldblum, Jenny Slate, Brian Tyree Henry, Charlie Day, Zachary Quinto, Evan Jones, Kenneth Choi.

Biografici

Una famiglia al tappeto

Biografico, Commedia, Drammatico - Gran Bretagna, USA, 2019 - Durata 109 Min.

I Bevis sono una famiglia inglese molto unita, ma... molto particolare. Dai genitori, Julia e Riky, ai figli, Saraya e Zak, sono tutti wrestler. Ben presto, i due ragazzi iniziano a farsi strada nel circuito britannico come Paige Knight e Zak Zodiac ed entrano nel radar della World Wrestling Entertainment (WWE). Ma quando la leggendaria lega USA li contatta per un provino, solo Saraya lo supera. La giovane vola in Florida per il programma di allenamento competitivo e si ritrova catapultata in una realtà che non conosce e alla quale fa fatica ad adattarsi. Ma il sostegno dei genitori e del fratello e di un coach speciale come The Rock l'aiuterà a superare gli ostacoli e a trovare il suo posto nel mondo.

Diretta da Stephen Merchant, la pellicola annovera nel cast Florence Pugh, Lena Headey, Nick Frost, Jack Lowden, Vince Vaughn, Dwayne Johnson, Julia Davis, Stephen Merchant, Stephen Farrelly.

Commedie

Dolcissime

Commedia - Italia, 2019 - Durata 85 Min.

Mariagrazia detta "Mary", Chiara e Letizia hanno 16 anni, sono compagne di scuola e grandi amiche. Tutte e tre in lotta con un corpo che non corrisponde agli standard imposti dalla società, devono fare di continuo i conti con lo scherno e la cattiveria dei coetanei e vorrebbero solo essere invisibili. Ma dopo l'ennesima presa in giro, un'inattesa occasione di riscatto arriva da Alice, la popolare e bellissima capitana della squadra di nuoto sincronizzato. La ragazzina viene costretta ad allenarle in segreto a causa di un ricatto, ma dall'improbabile collaborazione nascerà qualcosa di grande e inaspettato...

Il film è diretto da Francesco Ghiaccio e conta sulla partecipazione di Giulia Barbuto Costa Da Cruz, Alice Manfredini, Margherita De Francisco, Fiorellino Giulia, Valeria Solarino, Vinicio Marchioni.

Drammatici

Nevermind

Drammatico, Commedia - Italia, 2018 - Durata 115 Min.

5 persone, 5 storie. Uno psicologo perseguitato (e investito a più riprese) da un carro attrezzi, un avvocato ossessionato dalla biancheria intima, una baby sitter con un bambino... invisibile, un amico di infanzia con un torbido presente, un cuoco paranoico con un desiderio inconfessabile. In un teatro dell'assurdo venato da un'ironia cinica e tagliente, va in scena la folle, tragica commedia dell'esistenza umana.

Diretta da Eros Puglielli, la pellicola è interpretata da Paolo Sassanelli, Andrea Sartoretti, Giulia Michelini, Massimo Poggio, Paolo Romano, Alberto Molinari, Gualtiero Burzi, Federica Di Martino, Renato Scarpa, Pia Engleberth, Gianluca Gobbi, Aurore Erguy, Luis Molteni, Dagmar Lassander, Claudia Coli, Lucia Gravante, Daniele Natali.

Tesnota

Drammatico - Russia, 2017 - Durata 118 Min.

Nalchik (Caucaso), 1998. Dopo essere uscito con la fidanzata, David non fa più ritorno a casa. Il giorno seguente, il perché diventa tragicamente chiaro: il giovane è stato rapito e per liberarlo i suoi sequestratori chiedono una cifra esorbitante. Per mettere insieme la somma necessaria, la famiglia di David, gli ebrei Koft, vende l'azienda e chiede aiuto alla comunità. Ma antiche tensioni e vecchi conflitti latenti riesplodono con violenza, complicando la situazione. La sorella del giovane, Ilana, lotterà contro tutti e tutto per riabbracciare il fratello.

Il film è diretto da Kantemir Balagov e annovera nel cast Atrem Cipin, Olga Dragunova, Veniamin Kac, Anna Levit, Darya Zhovnar, Nazir Zhukov.