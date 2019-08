Fortnite, la Stagione X tra passato e presente: tutte le novità dell'aggiornamento

Videogames

La Stagione X di Fortnite è ufficialmente iniziata e ha il sapore di nostalgia. Novità per tutte le modalità di gioco, come l'Armadietto in Salva il Mondo. Pronti a distruggere qualsiasi cosa con B.R.U.T.O.?

Con la finale della World Cup 2019 di Fortnite (vinta dal giovane Bugha) e l’epico scontro in-game Cattus vs Doggus che ha catturato l’attenzione della maggior parte dei player, si è concluso un ciclo, quello della Stagione 9. Dopo alcuni enigmatici indizi sui canali social, Epic Games ha dato ufficialmente il via alla Stagione X, nota anche come Stagione 10.

Tra vecchie conoscenze e novità assolute, la nuova stagione del gioco più giocato e seguito al mondo è destinata a lasciare il segno. Il passato prima o poi ritorna (anche se le candeline spente sono solo due), ma in che modo? Ecco tutte le novità dei 65 giorni che ci attendono.

Battaglia Reale

Nella Stagione X di Fornite il tempo è distorto e le zone di fenditura fanno riapparire luoghi che sembravano ormai perduti. Ma la nostalgia è accompagnata da una ventata di robotiche novità. La new entry della nuova season è B.R.U.T.O., un veicolo che può essere utilizzato da un massimo di due giocatori (uno guida, l’altro spara) e in grado di annientare costruzioni e nemici come se niente fosse.

Ma l’attacco non è nulla senza la difesa. Utilizzando 200 unità materiale si crea una scudo supplementare che protegge il giocatore all’interno del robot per cinque secondi. E cinque secondi in Fortnite possono essere determinanti.

HD Epic Games Il mecha B.R.U.T.O. è una delle distruttive novità della Stagione X di Fortnite

Salva il Mondo… e la Canzone dell’Estate

Per la modalità a pagamento di Fortnite, Epic Games ha pensato di impegnare i giocatori in un viaggio quanto mai pericoloso verso la stazione radio. L’obiettivo? Trasmettere la Canzone dell’Estate.

HD Epic Games L'Armadietto finalmente disponibile anche nella modalità Salva il Mondo

Altra importante novità per la modalità Salva il Mondo riguarda l’Armadietto, all’interno del quale i giocatori troveranno emote, schermate di caricamento e i pacchetti musica. Questo è condiviso tra le modalità Salva il Mondo e Battaglia Reale, quindi tutte le modifiche apportate saranno comuni.

Pass Battaglia Stagione X

Come da tradizione, con la nuova Stagione arriva anche un nuovo Pass Battaglia. Questo ha un costo di 950 V-Buck (la valuta in game) e permette di sbloccare ricompense esclusive come costumi, dorsi decorativi, coperture, emote e tanto altro ancora.

Con l’acquisto del Pass Battaglia si ottengono subito le due skin Catalyst e X-Lord (dal valore di 3.500 V-Buck):

HD Epic Games Con l'acquisto del Pass Battaglia della Stagione X si ottengono le skin Catalyst e X-Lord

La ricompensa più ambita è però la skin Ultima Knight, che si sblocca raggiungendo il livello 100 del Pass Battaglia:

HD Epic Games Ultima Knight al centesimo livello del Pass Battaglia della Stagione X di Fortnite

La Stagione X (o 10 se preferite) terminerà il 6 ottobre. Fortnite è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Windows, macOS, iOS, Android e Nintendo Switch. Pensate di acquistare (o avete già acquistato) il Pass Battaglia?