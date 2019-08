Il film racconta l'Italia e gli italiani in quattro decadi di storia, dal 1980 ad oggi, passando tutte le fasi della vita di un individuo, dall'adolescenza all'età adulta. Il regista ha scelto però di non cavalcare l'onda nostalgica che permea le produzioni cinematografiche e televisive degli ultimi anni, ma di raccontare in maniera onesta la vita di un gruppo di amici: Giulio (Pierfrancesco Favino), Gemma (Micaela Ramazzotti), Paolo, (Kim Rossi Stuart), Riccardo (Claudio Santamaria) e allo stesso tempo l'Italia stessa.

è vero, ho scelto Emma un po' come Bradley Cooper ha scelto Lady Gaga nel suo A Star is Born, ma nel mio film Emma non canta. Sono rimasto davvero colpito da lei, a partire dai canali social. Seguivo il suo profilo Instagram da qualche tempo e le ho chiesto se fosse interessata al progetto. Ha seguito l'iter standar però, sostenendo molti provini, e alla fine li ha superati tutti con successo. Vi stupirà nel film, è un'ottima attrice

Incontrando il regista presso la Casa del Cinema di Roma, in pausa tra le riprese, Gabriele ha riso divertito al paragone fra A Star is Born e I Migliori Anni :

Arriverà in sala il 13 febbraio del 2020, Gabriele Muccino ha parlato in anteprima del suo nuovo film I Migliori Anni in una pausa tra le riprese.

