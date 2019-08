CuriositàCinema

02/08/2019

Alcune località di mare Italiane omaggeranno la prossima uscita di IT: Capitolo 2 con una gigantesca scultura di sabbia di Pennywise e palloni aerostatici rossi nei cieli. Ecco tutti i dettagli dell'iniziativa e una nuova featurette del film.

IT: Capitolo 2 è sicuramente uno dei film più attesi del 2019. Parliamo della seconda parte dell'adattamento cinematografico che Andy Muschietti ha realizzato del famoso e omonimo best seller di Stephen King. La curiosità e l'attenzione che da mesi aleggia intorno a questa pellicola sono altissime, complice il fatto che la prima parte del film ha incassato nel mondo oltre 700 milioni di dollari diventando l'horror di maggior successo commerciale di sempre.

Non sorprende dunque che in diverse località del mondo siano state organizzate delle esperienze (come a Londra) e degli eventi per omaggiare l'imminente uscita del film. Nel nostro paese, diverse località di mare celebreranno l'uscita di IT: Capitolo 2 con una suggestiva iniziativa coinvolgente località di mare partendo da Cervia sino ad arrivare a Trapani. Nella cittadina di mare romagnola è stata realizzata, da parte dell'artista Michela Ciappini, una gigantesca statua di sabbia raffigurante Pennywise. Alla realizzazione dell'opera ha contribuito anche Antonio Molin, fondatore dell'Accademia della Sabbia, prima accademia nazionale dedicata alle sculture di sabbia.

Come potete vedere dal video in apertura dell'articolo, la statua raffigura il volto inquietante di Pennywise e la sua mano da cui parte il palloncino iconico che, normalmente, avverte della sua presenza. Per l'occasione, i palloncini sono ora due, per celebrare il secondo film. In altre località di mare, invece, saranno simbolicamente ricordati i Perdenti, con due grossi palloni aerostatici ancorati al bagnasciuga dei rispettivi lidi. Sette le località scelte, come sette sono i Perdenti protagonisti del libro e del romanzo:

Cervia - Ravenna: spiaggia libera

Lido di Camaiore - Viareggio: Bagno Imperiale

Gallipoli - Lecce: Lido San Giovanni

Sperlonga - Latina: Lido Il Veliero

Monte Argentario - Porto Ercole - Grosseto: Riva del Marchese

San Vito Lo Capo - Trapani: Al Sabbione

Rimini: Samsara Beach

IT: Capitolo 2, la nuova featurette della pellicola

Di seguito potete gustarvi la nuova featurette dal dietro le quinte di IT: Capitolo 2, in cui a parlare sono gli attori interpreti dei Perdenti e lo stesso Stephen King.

Il filmato si apre con il flashback sulla promessa che i Perdenti avevano fatto al termine della prima pellicola, salvo poi ricordare ed evidenziare come il film mostri i Perdenti ormai adulti obbligati ad affrontare le proprie paure per tentare di liberarsi di Pennywise una volta e per tutte. Mentre il regista Andy Muschietti ci tranquillizza in merito al fatto che l'atmosfera del film sarà proprio quella tanto amata del romanzo di King, il Re del Maine ammette che il regista è capace di mettere al primo posto le persone, offrendo al pubblico una pellicola in cui, inevitabilmente, si farà il tifo per i Perdenti. L'acclamato Bill Skarsgård rivela invece che Pennywise ha sete di vendetta, ma al tempo stesso ha sofferto la mancanza del Club dei Perdenti.

IT: Capitolo 2 vede il ritorno dei Perdenti a Derry a distanza di 27 anni dagli eventi del primo film. I nostri protagonisti sono oramai adulti e torneranno nella loro città natale convocati da Mike Hanlon, l'unico rimasto nella cittadina del Maine dimora da secoli dell'entità mostruosa nota come IT e apparsa ai Perdenti sotto forma, per lo più, di un mostruoso pagliaccio. Privi di gran parte dei ricordi e dei traumi dell'infanzia, i Perdenti pian piano cominceranno a ricordare i loro trascorsi con Pennywise e dovranno affrontare nuovamente le loro più profonde paure per tentare di sconfiggere Pennywise definitivamente.

IT: Capitolo 2 arriverà nei nostri cinema il 5 settembre 2019.