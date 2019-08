Kaley Cuoco scatenata, dopo Harley Quinn produce anche la commedia Pretty

TV NewsCelebrity The Big Bang Theory

02/08/2019

La scoppiettante vita di Kaley Cuoco dopo The Big Bang Theory!

A parte il matrimonio, Kaley Cuoco non si è certo presa delle vacanze dopo la fine della serie TV The Big Bang Theory, che l'ha resa famosa per il ruolo di Penny. Adesso, l'attrice è pronta a continuare la sua attività di produttrice - dopo l'evento legato ad Harley Quinn - con la commedia dell'emittente televisiva americana CBS dal titolo Pretty con protagoniste Santina Muha e Lindsey Kraft.

Intitolato Pretty, il progetto riguarda una donna coraggiosa e appassionata (Muha) che si trasferisce da Jersey a Los Angeles per inseguire i suoi sogni di trovare l'amore e diventare la prossima Oprah Winfrey, ovvero una famosa e di successo conduttrice e autrice televisiva.

Kraft e Muha, oltre a recitare, hanno scritto la storia per Pretty e vestiranno il ruolo di produttrici esecutive. Kaley Cuoco produrrà sotto la sua casa di produzione Yes, Norman Productions insieme a Michelle Nader e Danielle Stokdyk, e produrrà in associazione con Warner Bros. Television.

Il cast principale

Santina Muha, protagonista di Pretty, ha già lavorato in Don't Worry, film di Gus Van Sant del 2018, così come nelle serie TV come Giorno per giorno nel ruolo di Beth e Comedy Bang! Bang!.

Lindsey Kraft è apparsa nei panni di Marissa Johnson in due episodi di The Big Bang Theory e ha recitato in diverse serie TV come Grace and Frankie, Living Biblically, Modern Family nei panni di Joey in un solo episodio.

Tra i prossimi progetti di Kaley Cuoco come attrice c'è la serie TV thriller The Flight Attendant, di cui sarà anche produttrice.