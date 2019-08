L'Ombra dello scorpione, James Marsden e Amber Heard confermati nella serie (con Stephen King per il finale)

TV News

di Matteo Tontini - 02/08/2019 13:00 | aggiornato 02/08/2019 13:04

Emergono nuovi dettagli sullo show tratto dal celebre romanzo del Re dell'horror, che lavorerà allo script dell'ultimo episodio con un nuovo finale.

James Marsden, Amber Heard, Odessa Young e Henry Zaga saranno i protagonisti della nuova serie TV L'ombra dello scorpione, tratta dall'omonimo romanzo di Stephen King. Il cast per lo show, di 10 episodi, è stato annunciato da CBS All Access.

Lo stesso autore del libro è pronto a riprendere in mano la parte finale della trama per dagli risvolti inediti. D'altronde, sono molti i fan che si sono chiesti cosa sarebbe accaduto ai sopravvissuti dopo il finale, e l'ultimo episodio andrà a rispondere proprio a questa domanda. La storia, già adattata a miniserie nel 1994, narra di un mondo post apocalittico in cui soltanto poche persone sono sopravvissute. La causa è da ricercarsi nella dispersione di un'arma batteriologica sfuggita al controllo dell'uomo.

HD Getty Images

James Marsden (Dead to Me, Westworld) interpreterà Stu Redman, un normale operaio che diventerà uno dei capi dei sopravvissuti; Amber Heard (Aquaman) si calerà nel ruolo di Nadine Cross, una donna dal forte conflitto interiore che sente il peso delle sue azioni; Odessa Young (A Million Little Pieces) sarà Frannie Goldsmith, una giovane che si sposa con Stu e avrà il primo bambino del dopo-epidemia; infine, Henry Zaga (Tredici) vestirà i panni di Nick Andros, il sordomuto che si troverà a essere uno dei leader.

Josh Boone, fan di lunga data di Stephen King, sta scrivendo il nuovo adattamento de L'ombra dello scorpione in collaborazione con Ben Cavell; si occuperà inoltre della regia. Ancora non si sa quale sarà il ruolo di Marilyn Manson nella serie TV, ma sappiamo che il cantante statunitense contribuirà anche alla colonna sonora.