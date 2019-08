La star di Legion Aubrey Plaza protagonista del thriller Black Bear

Aubrey Plaza, protagonista della serie TV del mondo mutante Legion di Noah Hawley, la potete vedere nella terza stagione dello show Marvel ogni mercoledì in anteprima assoluta su FOX . Inoltre, Plaza è stata recentemente protagonista nel reboot della saga horror de La bambola assassina . L'attrice è stata anche accostata al personaggio di Catwoman per l'imminente film The Batman con Robert Pattinson nei panni dell'uomo pipistrello.

Black Bear è un thriller che ritrae personaggi distrutti nell'animo che lottano con un mondo apparentemente in rovina, che terrà gli spettatori in tensione sulla poltrona. Sono entusiasta di avere a bordo un trio di attori così talentuosi.

