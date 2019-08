LEGO Hidden Side: i nuovi giochi con mattoncini e realtà aumentata

CuriositàTecnologia

di Rina Zamarra - 02/08/2019 16:34 | aggiornato 02/08/2019 16:39

I set LEGO Hidden Side sono la nuova rivoluzione nel mondo dei giochi per bambini: LEGO propone la fusione perfetta tra il gioco fisico e il gioco digitale.

LEGO lancia i nuovi set da gioco che fondono mattoncini e realtà aumentata, creando il concetto di gioco fluido. Si chiamano LEGO Hidden Side e sono stati presentati a Milano il 1° agosto 2019. Si tratta di nuovi set basati sulla fusione del gioco fisico e di quello digitale. I bambini dovranno giocare usando i propri cellulari e risolvendo i misteri paranormali in cui si imbattono i due personaggi protagonisti, Jack e Parker.

I piccoli si divertiranno prima a ricostruire il set LEGO (una scuola, un autobus, un cimitero) e poi potranno cominciare a dare la caccia ai fantasmi attivando la versione infestata tramite l’applicazione, scaricabile da Google Play.

HD LEGO

Non solo, avranno anche la possibilità di scegliere una seconda modalità di gioco e trasformarsi loro stessi nei fantasmi. In questo caso dovranno semplicemente selezionare l’opzione Gioca come un fantasma nell’applicazione.

Tom Donaldson, Vicepresidente Senior, Creative Play Lab presso LEGO Group, ha descritto così l’idea alla base di LEGO Hidden Side:

Puntiamo sulla costruzione tattile, ma la realtà aumentata offre l’opportunità di arricchire il gioco fisico LEGO con azioni nuove e tanta maestria. Stiamo rompendo il classico cliché di gioco della realtà aumentata per crearne uno nuovo in cui il mondo fisico influenza realmente il livello AR.

Il gioco è stato sviluppato per bambini dai 7 anni ed è disponibile per l’acquisto a partire dal 1° agosto 2019. Avrete a disposizione 8 set diversi tra cui scegliere e otto diverse possibilità di vedere il mondo dei mattoncini animarsi. Tutti gli elementi sono progettati per essere azionati con un’unica mano, visto che l’altra è impegnata con il cellulare.

HD LEGO

I set LEGO Hidden Side saranno protagonisti di un vero e proprio tour di presentazione in giro per l’Italia. Qui sotto, il calendario con le diverse date

Bari: 10 e 11 agosto 2019

Cattolica: 17 e 18 agosto 2019

Gardaland: 31 agosto e 1 settembre 2019

Arese: 14 e 15 settembre 2019

Milano: 5 e 6 ottobre 2019

I set sono in vendita a prezzi diversi che vanno da 19,99 euro fino a 119,9 euro. Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale LEGO.