Little Monsters: il trailer della zombie-comedy con Lupita Nyong'o (e una scolaresca!)

L'attrice Premio Oscar interpreta una coraggiosa maestra che difende i suoi bambini da un'invasione di morti viventi.

Dopo l'esilarante I morti non muoiono di Jim Jarmusch arriva al cinema una nuova e divertente zom-com. L’attrice e modella keniota Lupita Nyong’o (Noi) è la protagonista di Little Monsters, la commedia zombie scritta e diretta da Abe Forsythe.

Nel cast, oltre all'attrice Premio Oscar e agli attori Josh Gad (Frozen 2) e Alexander England, spiccano 15 formidabili bambini.

Il trailer del film si apre con una squadra militare pronta ad affrontare un’invasione di zombie. Intanto, su un pulmino diretto a Pleasant Valley, una scolaresca di bambini di 5 anni è in viaggio con la loro insegnante Miss Caroline (Lupita Nyong’o). Con loro anche l’incasinato Dave (Alexander England), lo zio di uno dei bambini, che si è offerto di accompagnare il nipote per poter trascorrere un po’ di tempo con l’affascinante maestra.

Il mio compito è quello di tenervi al sicuro.

Alla fattoria di Pleasant Valley la scolaresca assiste a uno spettacolo del famoso Teddy McGiggle (Josh Gad), personaggio di un programma TV amatissimo dai bambini, e durante un’escursione si imbattono in una strana creatura.

Caroline e Dave scoprono che la fattoria è invasa da decine di affamati zombie e, assieme a Teddy, cercheranno di tenere a bada i mostri per trovare una via d’uscita e mettere in salvo sé stessi e i bambini.

Little Monsters, che è stato presentato allo scorso Sundance Film Festival, sembra essere divertente e disgustoso al punto giusto. Tra i tanti film (come Zombieland) e serie TV a tema, non si può non fare un parallelismo tra la mitica Michonne di The Walking Dead e Lupita Nyong’o, entrambe eroiche nell’affrontare gli zombie (chi armata di una katana e chi invece con una più pratica pala!).