NBA 2K20: il primo gameplay trailer porta il basket su PC e console

di Andrea Guerriero - 02/08/2019 15:29

La prossima incarnazione della serie NBA 2K va a canestro con un primo filmato dedicato al gameplay. E con una incredibile parata di stelle del basket americano!

Non solo di calcio vivono i videogiocatori.

Mentre FIFA 20 e eFootball PES 2020 sono pronti a sfidarsi ancora una volta per decretare quale sia la simulazione calcistica più influente e venduta dell'anno, il grande basket si prepara a debuttare su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch il prossimo 6 settembre. È infatti questa la data scelta da 2K Games e Visual Concepts per il debutto sul mercato di NBA 2K20, nuova iterazione di un franchise che, per gli appassionati, non ha certo bisogno di presentazioni.

E che oggi si mostra al grande pubblico in un primo trailer di gameplay, per prepararsi all'uscita con tutti i crismi del caso:

Next is Now, questo il nome del filmato, mette in evidenza le abilità di alcuni dei cestisti più apprezzati del circuito NBA, come Kawhi Leonard, Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo e Anthony Davis. Non solo, è possibile apprezzare l'incredibile maestria tecnica del team di sviluppo nella realizzazione delle arene e della platea che assiste alle partite, oltre a una maggiore personalizzazione delle esultanze dei singoli giocatori.

Gli atleti di copertina di NBA 2K20 saranno il sei volte NBA All-Star e medaglia d'oro alle Olimpiadi del 2012 Anthony Davis (Standard e Deluxe) e Dwayne Wade, tre volte campione NBA, MVP delle Finals 2006 e medaglia d'oro alle Olimpiadi del 2008. Prima della release ufficiale, sarà possibile testare il videogame grazie ad una demo gratuita, prevista per il 21 agosto: potremo provare in anteprima La Mia Carriera e Il Mio Giocatore, con tutti i progressi trasferibili nel prodotto completo.