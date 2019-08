Pennywise invade Londra questa estate, con un'esperienza interattiva da paura

CuriositàCinema

di Simona Vitale - 02/08/2019 10:43 | aggiornato 02/08/2019 10:48

Una terrificante esperienza interattiva che avrà luogo a Londra a fine agosto anticipa l'attesissima uscita di IT: Capitolo 2 nel Regno Unito e non solo. Ecco tutti i dettagli dell'evento organizzato da The Vaults in Waterloo.

1 condivisione

Manca ancora poco più di un mese all'uscita nei nostri cinema di IT: Capitolo 2, ma l'attesa per questa seconda parte dell'adattamento cinematografico del noto best seller omonimo di Stephen King è a dir poco alle stelle.

In molti si chiedono se questo sequel sarà all'altezza del capitolo precedente, diretto come quest'ultimo da Andy Muschietti. In attesa di conoscere la risposta, potreste pensare di vivere una particolare esperienza capace di regalare tanti brividi anche in questo caldo mese di agosto. Dovrete però recarvi a Londra, dove il malvagio Pennywise ha deciso di estendere il male che parte da Derry attraverso le fogne che arrivano sino alla capitale inglese.

L'evento è stato organizzato da The Vaults in Waterloo di Londra, un labirinto sotterraneo fatto a tunnel e sale, famoso per organizzare eventi in immersione con i suoi passaggi oscuri e i suoi soffitti inclinati. Potete gustarvi il promo dell'evento nel video in apertura dell'articolo, dove a parlare sono i protagonisti della pellicola: James McAvoy, Jessica Chastain e il resto degli interpreti dei Perdenti oramai adulti. Senza dimenticare Pennywise, ovviamente.

HD Warner Bros. Il mostruoso Pennywise di IT: Capitolo 2

Come possiamo leggere sul sito di Warner Bros. (Regno Unito), i biglietti, che saranno del tutto gratuiti, verranno assegnati in diretta proprio sul sito martedì 6 agosto. La terrificante esperienza è stata sponsorizzata con le seguenti parole:

Questo agosto, i cercatori di brividi sono invitati alla massima esperienza immersiva, basata sull'attesissimo film IT: Capitolo 2, diretto da Andy Muschietti e con un cast corale guidato da James McAvoy, Jessica Chastain e Bill Hader. Conquistando le vaste e suggestive volte di Londra, The Vautls in Waterloo vi farà rivivere scenari mozzafiato e scene terrificanti del film in un'avventura epica e altamente interattiva per gli amanti del cinema. Attraversando oltre tremila metri quadrati di set su costruiti su misura nel vasto labirinto sotterraneo di tunnel ferroviari in disuso, l'esperienza lascerà che i fan possano seguire le ombre del Club dei Perdenti. Aperta al pubblico dal 31 agosto, prima dell'uscita di IT: Capitolo 2 nelle sale cinematografiche del Regno Unito il 6 settembre, l'esperienza combinerà nove aree tematiche in cui i visitatori saranno in grado di immergersi nel mondo agghiacciante del clown Pennywise e nel ventre buio di Derry.

IT: Capitolo 2: trama e cast

Il male riaffiora a Derry quando il Club dei Perdenti torna al punto in cui tutto è iniziato. Ventisette anni dopo che i Perdenti hanno sconfitto Pennywise, l'entità malvagia a loro apparsa prevalentemente con le sembianze di un clown è pronta ancora una volta a terrorizzare la città di Derry. Oramai più che adulti, i Perdenti hanno da tempo scelto strade separate. Tuttavia, le persone stanno scomparendo di nuovo, quindi Mike, l'unico del gruppo ad essere rimasto nella loro città natale, convoca gli altri a "casa". Traumatizzati dalle esperienze del loro passato, ognuno dei Perdenti dovrà combattere le proprie paure più profonde per distruggere Pennywise una volta per tutte, mettendole direttamente sul percorso del pagliaccio mutaforma che è diventato più letale che mai.

Nel cast della pellicola incotriamo James McAvoy nel ruolo di Bill, la candidata all'Oscar Jessica Chastain nel ruolo di Beverly, Bill Hader come Richie, Isaiah Mustafa come Mike, Jay Ryan come Ben, James Ransone nei panni di Eddie e Andy Bean nei panni di Stanley. A riprendere il ruolo di membri originali del Club dei Perdenti sono Jaeden Martell nei panni di Bill, Wyatt Oleff come Stanley, Jack Dylan Grazer come Eddie, Finn Wolfhard come Richie, Sophia Lillis come Beverly, Chosen Jacobs come Mike e Jeremy Ray Taylor come Ben. Bill Skarsgård ritorna, invece, nel suo acclamato ruolo di Pennywise.

IT: Capitolo 2 arriverà nei cinema italiani il 5 settembre 2019. Siete pronti ad affrontare di nuovo Pennywise insieme ai Perdenti?