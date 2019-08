Spider in the Web: la spia Ben Kingsley nel trailer del thriller con Monica Bellucci

Cinema

di Matteo Tontini - 02/08/2019 11:50 | aggiornato 02/08/2019 11:52

Il film di spionaggio sarà diretto dal regista israeliano Eran Riklis.

1 condivisione

Adereth è un agente del Mossad israeliano ormai avanti con l'età: sebbene fosse un tempo lodato da tutti, ora i suoi superiori sono convinti che il suo ruolo sia da rimpiazzare. È lui il protagonista di Spider in the Web, nuovo spy-thriller che vedrà Ben Kingsley nei panni del personaggio principale, affiancato da una Monica Bellucci sempre in splendida forma.

Nel film, l'intelligence invia un giovane agente, Daniel (interpretato da Itay Tiran), per assicurarsi che Adereth non si distragga dalla sua missione principale: fornire informazioni cruciali in merito alla vendita di armi chimiche a una dittatura mediorientale. Entra così in gioco il personaggio della Bellucci, forse un'amante, un bersaglio o, chi lo sa, un nemico. Come si evince dal trailer riportato in apertura dell'articolo, la donna serve ai siriani, che stanno sborsando milioni per costruire il proprio arsenale biologico: così l'idea del protagonista è quella di far sì che la "femme fatale" abbia bisogno di lui, conquistando la sua fiducia.

Spider in the Web sarà distribuito da Vertical Entertainment in alcune sale limitate degli USA - e sulle piattaforme VOD - a partire dal 30 agosto. Kingsley ha di recente recitato in Red Sea Diving, mentre l'ultimo film cui ha preso parte Monica Bellucci è stato Nekromancer.

Via: /Film