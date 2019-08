Spider-Man: riappare online il trailer (in 4K) con le Torri Gemelle del film del 2002

Cinema

di Marcello Paolillo - 02/08/2019 16:02

Un fan ha pubblicato online una versione restaurata del trailer del primo Spider-Man di Sam Raimi, il quale mostrava l'Uomo Ragno imprigionare con la sua ragnatela un elicottero tra le torri del World Trade Center di New York.

2 condivisioni

L'Uomo Ragno è tornato al cinema con Spider-Man: Far From Home, ultimo capitolo delle avventure dell'Arrampicamuri interpretato da Tom Holland nel MCU.

I fan ricorderanno sicuramente però anche lo Spider-Man di Tobey Maguire, nella trilogia diretta da Sam Raimi e iniziata nel 2002. Per promuovere il film, Sony pubblicò un teaser trailer davvero unico nel suo genere, che mostrava l'Uomo Ragno 'catturare' in volo un elicottero pilotato da dei furfanti, bloccandolo con la sua ragnatela tra le due torri del World Trade Center di New York.

Purtroppo, a seguito dei drammatici attentati terroristici dell'11 settembre 2001 (in cui persero la vita centinaia di vite umane per via del crollo delle due torri), la major si vide costretta a ritirare il video promozionale, rimuovendolo dai canali ufficiali.

Ora, dopo 17 anni, su YouTube è apparsa una versione 'restaurata' del filmato in questione (via SlashFilm), pubblicata dall'utente 'Yoshi Killer2S'. Visionabile poco sopra, il 'nuovo' trailer di Spider-Man mostra una risoluzione più elevata (in 4K), con una palette di colori riveduta e corretta.

In Spider-Man: Far From Home, invece, troviamo Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei e Tony Revolori, oltre a Jake Gyllenhaal, JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Il film, diretto da Jon Watts (regista anche dal precedente Spider-Man: Homecoming), è uscito in Italia lo scorso 10 luglio.