02/08/2019

Nuovi personaggi invaderanno le terre distrutte dall'apocalisse zombie!

Dopo aver introdotto un personaggio importante come Gamma, l'emittente televisiva americana AMC ha pubblicato le prime foto di Kevin Carroll (già attore di serie TV come The Leftovers, Snowfall, Lucifer) nel ruolo di Virgil nella stagione 10 di The Walking Dead.

Le immagini sono state pubblicate dall'account ufficiale Twitter dello show. Nel messaggio allegato c'è anche qualche indizio sul personaggio:

Le rivelazioni di The Walking Dead continuano con un primo sguardo a Virgil. Virgil è un uomo molto intelligente e pieno di risorse. che sta cercando disperatamente di tornare a casa dalla sua famiglia. Diamo il benvenuto a Kevin Carroll nella famiglia di The Walking Dead. Nuove rivelazioni ogni giovedì fino alla premiere.

TWDxReveals continues with a first look at Virgil. Virgil is a highly intelligent and resourceful and desperately trying to get home to his family. Please welcome Kevin Carroll to the #TWDFamily. New reveals every Thurs until premiere. #TWD pic.twitter.com/qcQgyeHhqK — The Walking Dead AMC (@WalkingDead_AMC) August 1, 2019

Da questi primi indizi si scopre che Virgil è stato separato in qualche modo dalla sua famiglia, anche se non sappiamo ancora quando, e vuole tornare a casa per riabbracciarli a tutti i costi. La domanda è se ci riuscirà e se troverà la sua famiglia dove l'ha lasciata. La storia di Virgil, se ci pensate, rappresenta un curioso parallelismo con quella vissuta fin dall'inizio della serie (10 anni fa ormai) proprio da Rick Grimes, che svegliatosi in ospedale fa di tutto per ritrovare la sua famiglia.

Inoltre, come molti di voi sapranno già, l'account ufficiale di The Walking Dead rivelerà alcune novità della nuova stagione ogni giovedì fino alla premiere. Questa è fissata (negli Stati Uniti) per domenica 6 ottobre in prima serata.

Nella prossima stagione ci si aspetta una sanguinosa battaglia contro i Sussurratori, per la conquista di una libertà che ha tanto il profumo di una semplice sopravvivenza.