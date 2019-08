Un giorno di pioggia a New York: il trailer italiano del nuovo film di Woody Allen

Cinema

di Tanina Cordaro - 02/08/2019 15:52 | aggiornato 02/08/2019 15:55

Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law e Liev Schreiber: un cast stellare per la nuova commedia romantica di Allen.

Tutti coloro che aspettano l’uscita del nuovo film di Woody Allen dovranno cerchiare il 10 ottobre sul loro calendario.

Un giorno di pioggia a New York è l'ennesimo omaggio del regista alla Grande Mela e alle vecchie commedie romantiche di Hollywood. Il film è il racconto della storia d’amore tra Gatsby (Timothée Chalamet) e Ashleigh (Elle Fanning), ambientato in un romantico fine settimana in una New York piovosa.

Ashleigh è un’aspirante giornalista a cui viene assegnato il compito di intervistare a Manhattan il suo regista preferito, Roland Pollard (Liev Schreiber). L’intervista diventa l’occasione per visitare New York, la città di Gatsby. Il ragazzo, in perfetta sintonia con il suo omonimo nel romanzo di Francis Scott Fitzgerald, appartiene a un’epoca passata, ama i classici e posti come il Village, che non vede l’ora di visitare assieme alla sua ragazza.

Il piano di Gatsby va in fumo quando, durante l’intervista, Pollard propone ad Ashleigh una chicca, uno scoop, e la invita alla proiezione di un work-in-progress del suo nuovo film.

A questo punto le strade dei due innamorati si separano: Ashleigh trascorrerà la giornata con il regista e il suo sceneggiatore Davidoff (Jude Law) fino all’incontro con il famoso attore Francisco Vega (Diego Luna), Gatsby invece verrà convinto da un amico a interpretare un piccolo ruolo nel film che sta girando, che comprende una scena di un bacio con Chan (Selena Gomez), la sorella della sua ex.

Doveva essere solo una pidocchiosa intervista di un’ora e invece abbiamo perso tutto il weekend.

Grazie a Lucky Red Un giorno di pioggia a New York verrà distribuito in Italia, dopo i tanti problemi incontrati (Amazon Studios ha sospeso la distribuzione negli Stati Uniti) a causa delle accuse di molestie sessuali che la figlia adottiva Dylan Farrow ha mosso al regista. A causa dello scandalo Timothée Chalamet e Selena Gomez hanno preferito prendere le distanze dal regista e devolvere il loro cachet al movimento #MeeToo.