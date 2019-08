Universal Pictures Home Video: tutte le uscite di settembre 2019

CinemaTV News

di Rina Zamarra - 02/08/2019 12:15 | aggiornato 02/08/2019 12:20

Tanti film e serie TV in uscita Home Video a settembre con Universal Pictures, dalla stagione 1 di Jack Ryan ai film Pet Sematary e Brightburn - L’angelo del male.

Universal Pictures ha previsto un calendario di grandi uscite Home Video per settembre 2019. Si inizia l’11 settembre con Pet Sematary e Brightburn - L’angelo del male nei formati DVD e Blu-ray. Due uscite all’insegna dell’horror e ricche di bonus extra.

Pet Sematary, il film ispirato all’omonimo romanzo di Stephen King, ha come protagonista il Dr. Louis Creed. L’uomo si trasferisce nel Maine con la sua famiglia e proprio accanto alla nuova casa scopre un cimitero misterioso. La strana scoperta sarà solo l’inizio di una serie di tragici eventi. Il formato DVD contiene 30 minuti di bonus, che diventano ben 100 minuti con il formato Blu-ray.

Universal Pictures

Brightburn - L’angelo del male di David Yarovesky, invece, ha come protagonisti i due coniugi Tori (Elizabeth Banks) e Kyle Breyer (David Denman). I due vorrebbero tanto avere un figlio, ma non riescono a concepirlo per problemi di fertilità.

Una notte trovano un neonato, Brandon, lasciato accanto alla loro fattoria da una navicella. Mano a mano che Brandon cresce, però, il suo animo si rivela dominato da oscuri e malevoli sentimenti.

Universal Pictures

Le uscite a tema horror continuano sempre l’11 settembre con Unfriended: Dark Web e The Purge - Stagione 1. Il film di Stephen Susco sarà in vendita nei formati DVD e Blu-ray con tre finali alternativi, mentre la serie sarà in vendita nel formato DVD.

L’edizione Home Video di The Purge contiene tutti i 10 episodi ispirati alla saga cinematografica de La notte del giudizio, scritta e diretta da James DeMonaco. La serie TV ruota intorno a un lasso di tempo di 12 ore, durante il quale tutti i reati sono diventati legali, incluso l’omicidio.

Universal Pictures

Sempre l’11 settembre si cambia completamente atmosfera con l’uscita dei DVD di Paw Patrol - I cuccioli salvano Canatlantide e Trolls - La festa continua Stagione 2.

Universal Pictures

Sempre l’11 settembre escono Jack Ryan - stagione 1 e Shogun, miniserie con Richard Chamberlain.

La stagione 1 di Jack Ryan sarà disponibile in DVD. Protrete così rivedere gli 8 episodi con protagonista l’analista della CIA Jack Ryan, interpretato da John Krasinski. La serie parte dalla scoperta di alcuni trasferimenti bancari che insospettiscono Jack e lo allontanano dalla sicurezza del suo lavoro di analista, per indurlo a dare la caccia a una pericolosa organizzazione criminale.

Universal Pictures

Buona visione con Universal Pictures Home Video!