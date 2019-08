Venom 2, il regista sarà Andy Serkis?

Cinema

di Giuseppe Benincasa - 02/08/2019 15:47 | aggiornato 02/08/2019 15:47

La conferma di Andy Serkis alla regia di Venom 2 sembra arrivare direttamente da Tom Hardy!

Secondo quanto riportato dal sito americano Deadline, Sony Pictures ha iniziato a prendere contatti con i candidati per il ruolo di regista di Venom 2, il sequel del film Marvel con Tom Hardy, che ha incassato più di 856 milioni di dollari in tutto il mondo.

La lista dei nomi in corsa per ottenere la sedia da regista sarebbero quelli di Andy Serkis (Mowgli - Il figlio della giungla), Travis Knight (Bumblebee) e Rupert Wyatt (Captive State).

A quando sembra però, il nome di Serkis sarebbe in pole position o, addirittura già scelto. Recentemente, come riporta il sito americano /Film, l'attore Tom Hardy ha pubblicato una foto di Andy Serkis sul proprio profilo Instagram, senza aggiungere alcun commento. Pochi minuti dopo, però Hardy l'ha cancellata. Tutto ciò fa pensare che Sony Pictures possa aver richiamato l'attore, volendo fare l'annuncio in un secondo momento e con modalità diverse.

Kelly Marcel, una delle sceneggiatrici del primo film, è stata assunta per scrivere il seguito. Sulla trama ci si affida alla scena dopo i titoli di coda del primo film, che porta al villain Carnage, interpretato da Woody Harrelson. Tom Hardy è confermato nel ruolo da protagonista di Eddie Brock/Venom e Michelle Williams nelle vesti di Anne Weying.

Il sequel è prodotto da Avi Arad, Matt Tolmach e Amy Pascal e dovrebbe arrivare nelle sale americane dal 2 ottobre 2020.

Chi è Andy Serkis?

Andy Serkis è famoso per il suo iconico ruolo di Gollum nella trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli diretta da Peter Jackson. Occasione nella quale Serkis si è specializzato nella tecnica del motion capture, poi messa a punto nella serie di film reboot de Il Pianeta delle Scimmie. In questa saga ha interpretato il protagonista Caesar (il leader delle scimmie) e ha aiutato il resto del cast ad adattarsi a questa tecnica, sempre più utile nell'industria cinematografica. La sua abilità è stata utile anche per portare sul grande schermo il leader Supremo Snoke nella nuova trilogia di Star Wars.

Nel video qui sotto potete vedere una breve featurette riguardo l'interpretazione di Caesar da parte di Serkis:

Più recentemente, Serkis ha "mostrato il suo volto" interpretando il villain Ulysses Klaue nell'Universo Cinematografico Marvel, apparendo nei film Avengers: Age of Ultron e Black Panther.